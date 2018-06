Zavřené mešity a vykázaní imámové? Zaplať pánbůh...

Tripartita se nedohodla na růstu minimální mzdy. Vláda navrhuje přidání o tisícikorunu, odbory požadují přidání o 1500 a zaměstnavatelé nejvýš o 800 korun. Dál budou zástupci kabinetu, firem a zaměstnanců jednat o vzorci, podle něhož by se mohl nejnižší výdělek pravidelně navyšovat. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to řekl premiér Andrej Babiš.

Skupina poslanců navrhla, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Podleobčanského zákoníku by měli stejná práva, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Švagr španělského krále Iňaki Urdangarin musí nejpozději v pondělí nastoupit do vězení, lhůtu ve středu stanovil soud na Mallorce. Urdangarin se tak stane prvním členem současné španělské královské rodiny za mřížemi, kde by si měl odpykat trest pět let a deset měsíců za zpronevěru veřejných fondů a daňové podvody.

