Všichni jste ‚sprostí podezřelí‘, vzkazuje vláda zaměstnavatelům

Kabinet spustil dva nové programy, které mají podpořit podnikatele za ztráty v důsledku epidemie koronaviru, karantén a uzávěr.

V programu COVID 2021 bude přispívat na zaměstnance, v programu COVID Nepokryté náklady zase uhradí část nákladů. Podmínkou však v obou případech bude propad tržeb o 50 procent proti loňskému nebo předloňskému lednu a únoru.

Podporu tak dostanou podnikatelé, kteří ‚zavřeli krám‘ a čekali na příhodnější dobu. Zato na ni nedosáhnou ti, kteří se koronaviru postavili, snažili se držet nad vodou vlastními silami – třeba otevřeli ‚okénko‘ či investovali do internetového prodeje. Ti sice také měli propad tržeb, zpravidla však nižší než padesátiprocentní.

Další omezení uvalila vláda na program Antivirus, který je zatím plánován do konce dubna. Státní příspěvky na náhradu mezd z něj nově vyplácí jen na zaměstnance, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce, tedy po zkušební době. Rozhodnutí padlo na popud ministerstva práce a sociálních věcí.

Program Antivirus má tři režimy, Antivirus A je určen podniky se zaměstnanci v karanténě, Antivirus A+ pro firmy uzavřené vládním nařízením a Antivirus B pro společnosti, na které epidemie dopadla poklesem odbytu nebo dodávek. V prvním případě stát vyplácí náhrady do výše 39 tisíc, ve druhém do 50 tisíc a ve třetím do 29 tisíc.