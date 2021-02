Vláda hází přes palubu podnikatele, kteří vzdorovali koronaviru

Vláda zachraňuje firmy. Jenže jak které. Na nový program, který má zmírnit ztráty způsobené lockdowny, mnohé z nich nedosáhnou. A paradoxně to budou ty, které nesložily ruce do klína a snažily se s covidovou krizí vypořádat.

Nikdo vám nedá tolik, kolik tato vláda slíbí

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček přitom ujišťují, že za ztráty, které jim způsobily vládní omezení a uzávěry zavedené v říjnu, podnikatelé kompenzace dostanou.

Dostanou. Ale jen ti, co se vejdou do tabulek, které se zrodily na ministerstvu průmyslu a obchodu pro nový program Covid – Gastro – uzavřené provozovny. Podnikatelé o něj mohou žádat od ledna.

Mnozí zůstanou bez náhrad. Jednoduše proto, že jednou z podmínek programu je propad tržeb alespoň o 30 procent mezi čtvrtým čtvrtletím 2019 a stejným obdobím loňského roku.

Některé firmy ji nesplní, protože navzdory koronaviru hledaly nová odbytiště, investovaly do rozšíření prodeje, výroby, anebo nových technologií. Díky tomu jim tržby nespadly o desítky procent, ale třeba jen o 25 procent, anebo o pouhá procenta. Tyto firmy však leckdy měly vyšší náklady, a tak se dostaly do těžkých ztrát.

Jejich ztráty mohou být dokonce vyšší než ztráty těch, kteří nehledali alternativy pro svůj obchod, ale jen omezovali prodej a zavírali provozy. Ti však podmínku třicetiprocentního poklesu tržeb splní a náhradu za ztráty dostanou.

Zachraňoval pivo, zůstal bez kompenzace

Mezi podniky, které vzdorovaly koronaviru, a proto na náhradu ztrát z podpůrného programu ztratily nárok, patří rodinný pivovar Kytín.

Jeho majitel Michal Pomahač se svými spolupracovníky stál u zrodu webové stránky Zachraň Pivo, která propaguje malé pivovary a pomáhala jim přežít v těžkých časech.

„Restaurace je zavřená, prodáváme jen přes okénko. Snažíme se to přečkat. Kdybychom se spolehli jen na restauraci, máme pokles 70 až 80 procent. Ale protože jsme se snažili prodávat i jinam – do samoobsluh, tak jsme spadli ‚jen‘ o 21 procent,“ řekl Pomahač v rozhovoru s Tiscali.cz.

„Je to celé postavené na hlavu. Vláda vykládá, jak pomáhá, ale měla by na rovinu říct ‚vybodli jsme se na vás‘. Kdybychom seděli na zadku, tak jsme podporu dostali,“ posteskl si majitel pivovaru.

Investujete? Vaše chyba

Na úhradu ztrát nemohou pomýšlet ani někteří prodejci automobilů, kteří nerezignovali, investovali do online technologií, zákaznického servisu a zavedli vzdálený prodej. Tržby jim proto o zmíněných třicet procent nepoklesly. Avšak za cenu vysokých nákladů.

„Ministerstvo průmyslu nám vlastně sděluje, že ti, co zavřeli a čekali, co se stane, tak budou čerpat kompenzace. A ti, co dělali vše možné i nemožné, měli vysoké náklady a platili daně, tak ti nedostanou nic, protože jim klesly tržby o míň než třicet procent,“ řekl Tiscali.cz manažer prodejní sítě aut, který si nepřál, aby název jeho firmy byl zveřejněn.

Bez náhrad škod způsobených vládními uzávěrami zůstanou také některé kamenné obchody, které své provozy musely zavřít, ale investovaly do internetového prodeje.

Na záchranný kruh od vlády dosáhnou jen někteří. | zdroj: Profimedia.cz

Pomohlo jim to zvýšit tržby, ačkoli kompenzovat výpadky tržeb uzavřených prodejen nedokázaly. Kvůli navýšení tržeb (za cenu vyšších nákladů) však kritérium třicetiprocentního propadu nesplní.

Vymyšleno v Česku

V programu Covid – Gastro – Uzavřené provozovny bude vláda proplácet náklady a výdaje na provoz podniků – tedy osobní náklady, náklady na materiál, leasing, odpisy, daně i poplatky či splátky úvěrů – za období od loňského února do letošního desátého ledna.

Podpůrný program, obdobně jako jiná opatření veřejné podpory podniků, podléhá notifikaci (schválení) Evropskou komisí, která také pro tento typ podpůrných opatření stanovuje mantinely. Třicetiprocentní pokles tržeb, který mnoho firem z programu vyřadí, však v bruselských kritériích není. Vznikl až na českém ministerstvu hospodářství.