Senátní komise odmítla zavedení kvót na české potraviny

Zavedení prodejních kvót na české potraviny je nesmyslné a mohlo by vést k likvidaci českých zemědělců, shodla se senátní komise pro rozvoj venkova. Doporučila dnes proto kvóty, které jsou navíc v rozporu s právem Evropské unie, z novely zákona o potravinách odstranit. Senát o novele rozhodne za týden.

Zánik českého zemědělství by podle senátora Petra Štěpánka (STAN) způsobilo to, že by nebylo schopno naplnit kvóty v požadovaném rozsahu, a čeští zemědělci by proto byli vyřazeni z okruhu dodavatelů obchodních řetězců. Některé potraviny, které by kvótám podléhaly, nelze v Česku vypěstovat v dostatečném množství, dodal Štěpánek.

Sněmovna kvóty schválila koncem ledna na návrh poslanců SPD. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle nich musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná jako třeba v případě brokolice či vepřového masa.

Senátoři STAN i ODS již dříve zavedení kvót odmítli. Podle nich by vedly k výraznému zdražení potravin a nahrávají do karet jen velkým potravinovým výrobcům. Proti kvótám se postavily také Potravinářská komora ČR, Vinařská unie ČR nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu. V případě zrušení kvót bude novelu projednávat znovu Sněmovna, kde už dostatek hlasů k jejich prosazení nebude. Postoj pravděpodobně změní poslanci ANO.

Komise proti očekávání nepodpořila schválení zahrádkářského zákona. K důvodům patřily výhrady Svazu měst a obcí, které se týkaly velikosti staveb v zahrádkářských koloniích, možnosti propachtovat pozemek pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou nebo pochybností o veřejné prospěšnosti zahrádkaření, uvedla senátorka Jaromíra Vítková.