Vláda na nás štípe dříví a my se nebouříme. Nejsme Francouzi!

Předseda Senátu Jaroslav Kubera na společné čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem dle svých slov podpořil prezidenta v tom, že česká ambasáda v Izraeli by měla být přesunuta z Tel Avivu do Jeruzaléma

Premiér Andrej Babiš nevidí důvod, proč by ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) neměla být ve vládě. Řekl to při čtvrtečních sněmovních interpelacích na dotaz Martina Kupky (ODS). Ministryně čelí podezřením v případu agentury CzechTourism . Podle občanských demokratů by měla odstoupit.

Senát možná navrhne postupný nárůst platů vrcholných politiků v příštích třech letech s tím, že příští rok by si měli polepšit více než podle verze schválené sněmovnou . Horní komoře to doporučil její hospodářský výbor, který dnes své rozhodnutí zveřejnil na senátním

Za nesmyslný označil ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO) projekt europoslankyně KDU-ČSL Michaely Šojdrové na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka. Předseda vlády prosazuje vybudování školy a školky pro zhruba 150 sirotků přímo v Sýrii. Uvedl to ve čtvrtek ve sněmovně na dotaz lidoveckého poslance Marka Výborného, který chtěl vědět, kdy se bude Babiš ochoten se Šojdrovou sejít. Babiš termín nesdělil.

Prvního z devíti pacientů postižených otravou krve po operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant propustili lékaři Krajské nemocnice Liberec domů. Další se nechal přeložit do Frýdlantu, kde zatím leží na pozorování a zůstane tam nejméně do konce týdne. Jedna pacientka je stále ve velmi vážném stavu na ARO v Liberci, stav ostatních pacientů se zlepšuje, ale zatím v nemocnici zůstávají.

Policisté a celníci rozkryli na Moravě rozsáhlou síť distributorů kokainu. Organizovaná skupina řízená osmadvacetiletým mužem ze Zlínska dovážela drogu ze Slovenska, šlo o kokain v hodnotě několika milionů korun. Kriminalisté v případu obvinili šest mužů a jednu ženu ve věku 24 až 49 let. Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jim v případě prokázání viny hrozí až 18 let vězení.

