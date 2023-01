Voliči dnes a v sobotu pošlou na Hrad nového prezidenta

Česko dnes a v sobotu čeká závěrečný souboj o obsazení funkce prezidenta republiky. Stane se jím buď bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo bývalý premiér, předseda a poslanec ANO Andrej Babiš. I když Pavel vyhrál první kolo prezidentských voleb jen s těsným náskokem, průzkumy, sázkové kurzy i vyznění předvolebních debat ho staví do role favorita.

Duelu předcházela vyhrocená kampaň, v níž se stupňovalo šíření polopravd, lží a výhrůžek. Tématem byla mimo jiné válka, bezpečnostní otázky či komunistická minulost obou kandidátů. Končící prezident Miloš Zeman označil kampaň za svého druhu občanskou válku.

O výsledku volebního finále bude moci rozhodnout osm a čtvrt milionu voličů, z nichž k prvnímu kolu před dvěma týdny přišlo 68 procent. Úvodní souboj sice vyhrál Pavel, jemuž daly hlas zhruba dva miliony voličů, Babiše však předstihl jen o přibližně 23 000 hlasů.

Pavel je označovaný za favorita nejen podle sázkových kurzů, ale třeba i tím, že na rozdíl od protikandidáta Babiše dokázal přilákat velké množství příznivců na náměstí v Praze, Brně, Ostravě i Ústí nad Labem. Do Pavlovy kampaně se zapojili i méně úspěšní kandidáti, především bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Díky jejich voličům by Pavel mohl získat celkem 3,3 milionu hlasů, pokud by přišli znovu hlasovat ti, kteří se dostavili k úvodnímu kolu. Pavlovi, který kampaň postavil na prosazování stability, klidu a řádu, vyjádřili podporu i představitelé vládních stran.

Babiše bezprostředně po prvním kole podpořil Zeman, ze stran pak neparlamentní KSČM a Trikolóra, které ovšem vlastního prezidentského kandidáta nepostavily - na rozdíl od SPD. Toto opoziční hnutí původně doporučovalo nevolit Pavla. Babiš si ovšem příznivce uskupení Tomia Okamury pohněval čtvrtečním výrokem, že SPD není a nebude koaličním partnerem ANO.

Předseda a poslanec ANO Babiš připustil, že se mu nepovedla už konfrontační tisková konference po vyhlášení výsledků prvního kola, což zdůvodnil emocemi. Za chybu označil i výrok z nedělní diskuse v České televizi, že by neposlal Polsku a pobaltským státům na pomoc vojáky, pokud by je napadlo Rusko. „A potom jsem to trošku pos*al,“ uvedl o den později na setkání se svými voliči v Brně a opakovaně ujišťoval, že by spojenecké závazky dodržel. Zeman doporučil reagovat na vyhrocené projevy s klidem, pokud možno i s úsměvem.

Kvůli výhrůžkám předseda ANO v úterý zrušil kontaktní formu kampaně a požádal policii o dočasnou ochranu. Pavel musel kvůli nemoci přerušit svůj program počátkem týdne na dva dny.

Volební místnosti v Česku budou otevřeny standardně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky lidé dostanou ve volebních místnostech. Výsledek by mohl být znám podobně jako před pěti lety už půldruhé hodiny po uzavření volebních místností. Ve Sbírce zákonů by celkové výsledky voleb měly být zveřejněny v úterý po pondělním projednání Státní volební komisí. Od 1. do 10. února by je pak bylo možné napadnout u Nejvyššího správního soudu.

Budoucí prezident se pak ujme funkce složením ústavou předepsaného slibu do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou parlamentních komor. Zemanovi končí jeho druhé funkční období 8. března. Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun.

Pavel slibuje na Hradě pravdu či důstojnost, Babiš chce pomáhat lidem

Petr Pavel slibuje voličům přinést na Pražský hrad pravdu nebo důstojnost, Andrej Babiš za svůj program označil pomoc lidem nebo boj za české zájmy a zachování míru. Vyplývá to z programů i veřejných vyjádření obou kandidátů. Kdo přesvědčil více voličů a stane se novým českým prezidentem, bude jasné v sobotu odpoledne.

Pavel si za hlavní motto kampaně vybral heslo Řád a klid. Opakovaně označil volby za souboj dvou světů. „V tom našem se cení odvaha, čest, důstojnost a říká se pravda, i když se nehodí,“ uvedl ve svém volebním videospotu. Druhý svět je podle něj plný lží, strachu a chaosu a jde v něm pouze o vlastní prospěch. Slíbil, že by na Hrad měli přístup zástupci vlády i opozice, chce ho otevřít lidem, vzdělávání i vědomostem. Patří k zastáncům členství v EU a NATO. Vznik americké základny by v tuto chvíli nepodpořil, uvažoval by o tom při zhoršení bezpečnostní situace.

Za své priority označil zahraniční politiku, inovativní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, nezávislou a efektivní energetiku nebo zdravé životní prostředí. V zahraniční politice slíbil využívat svých kontaktů a vlivu v zahraničí, o stavu ekonomiky by chtěl pravidelně hovořit s veřejností a plánuje sestavit ekonomický poradní tým. V oblasti energetiky by chtěl pomoct ukončit závislost na Rusku nebo se zasadit o diverzifikaci zdrojů energií. Pro zlepšení vzdělávání by třeba pořádal odborné akce a konference a jmenoval by poradce pro vzdělávání. „Budu prosazovat ochranu životního prostředí jako praktický úkol pro vyšší kvalitu života nás všech, jako cestu ke zdravé a fungující krajině,“ uvedl Pavel jako jeden z bodů k oblasti ekologie.

Pavel nevidí žádný smysl v plošné amnestii, milosti by uděloval z humanitárních nebo výjimečných důvodů, třeba v případě justičních omylů. Vetování zákonů by se snažil předcházet už v procesu jejich přípravy. Byl by pro uzákonění homosexuálních svazků a adopci dětí homosexuálními páry, proti omezení potratů nebo proti zavedení trestu smrti.

„Můj program je pomáhat lidem, bojovat za české zájmy a usilovat o mír,“ uvedl Andrej Babiš na závěr středeční debaty na CNN Prima News. Předseda opozičního hnutí ANO by chtěl být současně protiváhou vlády Petra Fialy (ODS) a nebýt zástupcem ani protivníkem politiků a politických stran. Chtěl by také spojovat lidi, což kontrastovalo se stylem jeho kampaně.

Ve smlouvě s občany Babiš slíbil, že bude „silným, akčním, nezávislým, spravedlivým, nadstranickým a tvrdě pracujícím prezidentem, který tu bude pro všechny občany a nebude loutkou vlivových a podnikatelských skupin“. Zavázal se respektovat ústavu, neusilovat o větší prezidentské pravomoci a být zastáncem členství ČR v EU a NATO. Stavbu americké radarové základny v Česku by ale odmítl a musel vysvětlovat svůj nedělní výrok, že by určitě neposlal české vojáky na pomoc Polsku či Pobaltí v případě napadení těchto spojenců.

Expremiér chce jezdit po republice a být lidem k dispozici každý první čtvrtek v měsíci na Hradě. Jeho placené části by jednou ročně zpřístupnil seniorům a studentům zdarma a korunovační klenoty vystavil o státních svátcích. Na Hrad by si pozval spolupracovníky, kteří by měli bezpečnostní prověrku. Vedoucí Babišovy prezidentské kanceláře by byla Tünde Bartha, která se podílela na kampani. Milosti by uděloval například z humanitárních důvodů, k amnestii důvod nevidí. Pokud jde o využívání veta zákonů, spíše by se snažil předlohy, s nimiž by měl problém, předem projednat s předkladateli. Veto považuje spíše za gesto.