Aktualizováno: Babiš kvůli výhrůžkám zrušil kontaktní kampaň a požádal policii o ochranu

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) zrušil dnešní výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň. Další výjezd po dnešku zatím expremiér v plánu neměl. Na tiskové konferenci v Praze dnes Babiš řekl, že obdržel anonymní dopis, v němž mu někdo vyhrožuje smrtí v případě, že ve volbách vyhraje. Věc nahlásil policii, která potvrdila, že se případem zabývá. Odpoledne Babiš prohlásil, že požádal policii o dočasnou ochranu kvůli vystřelené nábojnici na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích, kde pobývá.

„Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho ‚raka‘ (rakovinu), co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest,“ citoval Babiš z dopisu.

„Aktuální situace je už opravdu daleko za hranou toho, co jsem schopný pochopit. Vyostřuje se do šílených rozměrů, lidé už vyhrožují nejen mně, ale také mému nejbližšímu okolí,“ doplnil šéf hnutí ANO. Agresivita lidí podle něj stoupá i na volebních mítincích.

Sprostá hesla a narušování našeho mítinku. Brno bylo divoké, tak se podívejte na krátké video. Jo, a dovolil jsem si ještě říct něco k naší nezávislé ČT pic.twitter.com/M2xDy17chr — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 24, 2023

Dnes večer se měl Babiš setkat s lidmi v Hradci Králové, kam chtěl jet i se svou ženou Monikou. „Až do voleb už nebudu mít žádnou kontaktní kampaň mezi lidmi,“ oznámil. „Omlouvám se svým podporovatelům, fanouškům a voličům, ale po událostech posledních dní je chci ochránit a nedávat nikomu záminku na nějaký agresivní a fyzický útok proti nim, ani proti mé rodině,“ dodal.

Stř. Čechy: Od dnešního dopoledne prošetřujeme další výhružné oznámení adresované panu Babišovi. Vše důkladně prověřujeme a provádíme potřebné úkony, které z pochopitelnych důvodů nemůžeme blíže specifikovat. #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) January 24, 2023

Policie také prověřuje Babišovo sobotní oznámení, že obdržel dopis s ostrým nábojem adresovaný jeho manželce. Expremiér tehdy novinářům řekl, že anonymní vzkaz byl plný urážek. V pondělí upřesnil, že dopis byl odeslán z Brna. Babišův protikandidát ve druhém kole volby Petr Pavel projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině odsoudil.

Expremiér požádal policii o dočasnou ochranu

Odpoledne Babiš na twitteru uvedl, že požádal policii o dočasnou ochranu kvůli vystřelené nábojnici na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích, kde pobývá. „Ostrý náboj v obálce pro moji ženu, anonymní dopis s výhrůžkou smrtí mně a teď už i vystřelená nábojnice na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích. Zavolal jsem na policii a požádal o tzv. dočasnou ochranu,“ napsal Babiš.

Ostrý náboj v obálce pro moji ženu, anonymní dopis s výhrůžkou smrtí mně a teď už i vystřelená nábojnice na parkovišti u Sokolovny v Průhonicích. Zavolal jsem na policii a požádal o tzv. dočasnou ochranu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 24, 2023

Policie uvedla, že standardně poskytuje ochranu vybraným členům vlády a dalším chráněným osobám, které jsou vyjmenovány v národních právních předpisech a Vídeňské úmluvě. „K otázkám, zda je či není konkrétním osobám poskytována krátkodobá ochrana v souvislosti s trestním řízením, se z taktických důvodů zásadně nevyjadřujeme,“ dodala policie na twitteru.

Policie ČR standardně poskytuje ochranu vybraným členům vlády a dalším chráněným osobám, které jsou taxativně vyjmenovány v národních právních předpisech a Vídeňské úmluvě. — Policie ČR (@PolicieCZ) January 24, 2023

Výhrůžku násilím obdržela i Danuše Nerudová, jež v prvním kole volby skončila třetí a která před druhým kolem podporuje Pavla. „Bylo mi vyhrožováno vašimi příznivci, kteří mi dali ultimátum, abych odvolala svá slova, že jste zlo. Pokud se tak nestane, tak budu podle výhrůžek fyzicky napadena baseballovou pálkou. Předpokládám, že teď si dovedete i vy představit, jaké důsledky to pro naši rodinu má,“ vzkázala o víkendu Babišovi. Vyzvala ho, aby konečně vedl slušnou kampaň.

1. Stáhnout všechny reklamní materiály, kde používáte strach ze zatažení do války.



2. Omluvit se vojákům a jejich rodinám kvůli poškození jejich pověsti ve společnosti.



3. Veřejně vyslovit závazek neútočit a neeskalovat situaci v TV debatách, které budou sledovat miliony lidí. — Petr Pavel (@general_pavel) January 24, 2023

Babiš vyzval k respektování názorů ostatních a k zastavení nenávisti. Uvedl, že své podporovatele vždy prosil o to, aby se chovali slušně. Pavel dnes Babiše vyzval ke zklidnění situace ve společnosti. Vyčítá mu to, že vlivem jeho kampaně dosáhl konflikt kritické hladiny.

O výhrůžkách Babiš mluvil i v pondělním rozhovoru v televizi Nova. „V minulosti chodily různé tekutiny. Lidi vyhrožují smrtí,“ uvedl k tomu, proč jeho pošta prochází rentgenovou kontrolou.

Kampaň v posledních dnech omezil i Pavel, za voliči do Kolína a Příbrami neodjel kvůli nemoci. S Babišem se ale střetne ve středu v debatách na serveru Novinky.cz a v televizi CNN Prima News. Na středeční odpoledne Pavlův tým oznámil tiskovou konferenci.

Politici odsuzují výhrůžky, upozorňují ale, že je dostávají běžně

Politici v reakci na dnešní Babišovo oznámení odsuzují výhrůžky i násilí, současně však upozorňují na to, že výhrůžky často dostávají také.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že agresivní chování se mu nelíbí bez ohledu na to, kdo se ho dopouští. „To říkám opakovaně. Pokud jde o ukončení kontaktní kampaně Andreje Babiše, mám spíš pocit, že prostě nefunguje tak, jak si představovali. Jeho dnešní prohlášení považuji tedy spíš za záminku,“ uvedl.

Takové zprávy dostávám dnes a denně. Stejně jako další politici. Nepatří to k demokracii a vyzývám všechny, aby kritiku vyjadřovali slušně a v mezích pravidel.



Tiskovku pořádat ale nebudu, protože bych nedělala nic jiného. pic.twitter.com/QEVEy9Arsj — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 24, 2023

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru napsala, že podobné zprávy jako Babiš dostává „dnes a denně“. „Stejně jako další politici. Nepatří to k demokracii a vyzývám všechny, aby kritiku vyjadřovali slušně a v mezích pravidel. Tiskovku pořádat ale nebudu, protože bych nedělala nic jiného,“ uvedla.

Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je jejím denním chlebem. „A přibývá toho čím dál víc. Dost jste tomu ‘pomohl’ před sněmovními volbami, když jste podporoval agresi vůči Pirátům a označoval je za chátru, která chce lidem krást chalupy. Vzpomínáte?“ vzkázala Babišovi na twitteru.

Příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je mým denním chlebem, pane Babiši. A přibývá toho čím dál víc. Dost jste tomu "pomohl" před Sněmovními volbami, když jste podporoval agresi vůči Pirátům a označoval je za chátru, která chce lidem krást chalupy. Vzpomínáte? — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) January 24, 2023

Místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) také upozornil na to, že mu chodí nenávistné zprávy a výhrůžky. „Odsuzuji každého, kdo se takto projevuje - nepatří to k demokracii a nenazývám to svobodou slova. Nehodlám k tomu ale pokaždé dělat tiskovku,“ doplnil.

Pane poslanče @andrejbabis, mě, stejně jako všem, kteří vystupujeme veřejně, chodí též nenávistné zprávy a výhružky. Odsuzuji každého, kdo se takto projevuje - nepatří to k demokracii a nenazývám to svobodou slova. Nehodlám k tomu ale pokaždé dělat tiskovku. Zde něco z mé sbírky: pic.twitter.com/rjpfsw6KLU — Jan Bartošek (@honzabartosek) January 24, 2023

Premiér Petr Fiala dnes během návštěvy Berlína odsoudil výhrůžky politikům a zdůraznil, že k usmíření společnosti musí přispět všichni, obzvláště političtí představitelé. „Politici dostávají výhrůžky, není to výjimečné, dostávám je i já. Je to bohužel dnes součást toho, co musí politik snést a unést,“ řekl Fiala s tím, že vyhrožování nepovažuje za přijatelné. „Musíme všichni dělat všechno proto, abychom snížili napětí ve společnosti. Je potřeba to odsoudit, musí to udělat všichni politici a odsoudit jakékoli formy výhrůžek a násilí. Nepatří to nejen do politiky, ale vůbec do společnosti,“ řekl premiér.

Podle Fialy je důležité, aby politici nepoužívali ani ve volební kampani lži, nepravdy, nesnažili se rozeštvávat společnost, nevymýšleli si a nevyužívali strachu lidí. Dodal, že političtí představitelé se musí chovat slušně a měli by být hrdí na to, že nabízejí veřejnosti slušnost a odpovědnost. „Všichni tak napětí snížíme,“ dodal.