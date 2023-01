Aktualizováno: Skandál a zrada, zaznívá na adresu Babiše po jeho přešlapu v debatě na ČT

Polská a pobaltská média a politiky zaskočilo tvrzení kandidáta na českého prezidenta Andreje Babiše, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. Podle vládních politiků je expremiér rizikem pro Česko. Dlužno podotknout, že Babiš svůj přehmat později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země pochopitelně dodržel. Dnes prohlásil, že kolektivní obranu NATO nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě s jeho konkurentem Petrem Pavlem se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO.

Babiš odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku, a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.

Tyto jeho výroky citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta“, nadepsal svoji zprávu o nedělní debatě internetový portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence. Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také něčím přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,“ připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

Babiš właśnie powiedział, że nie wypełniłby Artykułu 5 NATO i

że nie wysłałby czeskiej armii na pomoc, gdyby Polska została zaatakowana… @tdjedruchow patrz na to. — Bartłomiej Wypartowicz (@WypartowiczBa) January 22, 2023

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?,“ pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. Europoslanec za vládnoucí národně-konzervativní Právo a spravedlnost Ryszard Czarnecki o Babišovi na twitteru napsal, že „plácá páté přes deváté“. Vzkázal mu, „ať si panáček přečte mezinárodní smlouvy, které Česko podepsalo“. Popřál mu „příjemné počtení a důstojnou porážku“.

„Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí“. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách. „Dřív mluvil o polském jídle, teď už jde o závažnější věci - Babiš nikdy neukrýval své antipatie vůči Polákům,“ napsala na twitteru Klara Klingerová z listu Dziennik Gazeta Prawna.

Babiš svá slova z televizní debaty později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“.

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní, až na poslední chvíli. Citují zprávu agentury PAP, která zmínila Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.

Chci uklidnit naše polské přátelé, že názory pana Babiše nereprezentují názory ostatních českých politiků. Pokud by bylo Polsko nebo kdokoliv z našich aliančních partnerů napaden, Česká republiku by mu rozhodně okamžitě pomohla. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 22, 2023

Babiš: Kolektivní obranu NATO jsem nezpochybnil, politici musejí usilovat o mír

Babiš dnes ČTK řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici musejí usilovat o mír a zabránit válce, uvedl.

„Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší (nedělní) debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné,“ uvedl dnes Babiš.

Podotkl, že to napsal i polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému a požádal také prezidenta Miloše Zemana, aby totéž sdělil svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi při úterním setkání v Náchodě.

ČR je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později.

Jsme v bezpečí díky členství v NATO, jehož páteří je princip kolektivní obrany. A pan Babiš ho včera v debatě popřel. Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme. pic.twitter.com/mYqCGmA5xy — Petr Pavel (@general_pavel) January 23, 2023

Petr Pavel dnes na twitteru uvedl, že princip kolektivní obrany je páteří NATO. Babiš ho podle něj v neděli popřel. „Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme,“ napsal bývalý vysoký představitel české armády a NATO.

Pavel na twitteru také napsal, že by jel po zvolení na Pražský hrad na druhou cestu do Polska. Chtěl by tak Poláky a pobaltské země ujistit, že Česko ctí dohody. „Rozhodl jsem se, že pokud se stanu prezidentem, povede moje druhá cesta do Polska, abych našeho dobrého souseda a přátele z Pobaltí ujistil, že ctíme dohody a Andrej Babiš nemluví za nás,“ napsal Pavel. Už dříve uvedl, že na první cestu by chtěl jet na Slovensko a na Ukrajinu. Podle Pavla Babiš svým výrokem výrazně ohrozil důvěryhodnost České republiky a bezpečnost. „Omluva neomluva na tom nic nemění,“ dodal.

Babiš svým výrokem, že by určitě nevyslal naše vojáky do Polska nebo Pobaltí, pokud by byly napadeny, odignoroval naše spojenecké závazky a výrazně ohrozil naši důvěryhodnost a bezpečnost. Omluva neomluva na tom nic nemění. — Petr Pavel (@general_pavel) January 23, 2023

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky České republiky. Česko musí být ve vlastním zájmu vnímáno jako seriózní spojenec a partner, sdělil dnes ČTK. Babišova slova vyvolala ohlas v zahraničí, kritizovala je také řada vládních politiků, kteří je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz.

Babiš zradil spojence v NATO, je rizikem i pro svou zemi, míní vládní politici

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) svými výroky, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc, zpochybnil základní princip kolektivní obrany NATO, a tím i bezpečnost České republiky. Ukázal, že představuje riziko i pro vlastní zemi, uvedli zástupci vládních stran. Ujistili, že Česko své závazky vůči spojencům dodržuje a dodrží. Babišova slova, která zástupci vládních stran označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu nebo podraz, to nemohou změnit, zdůraznili.

Kriticky se dnes na adresu svého stranického šéfa vyjádřil i ostravský primátor Tomáš Macura, který už před prvním kolem stejně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (oba ANO) oznámili, že budou volit Babišova protikandidáta Petra Pavla. „Andrej Babiš nemůže být náš prezident,“ uvedl Macura.

Vládní politici připomněli článek pět Severoatlantické smlouvy, podle něhož ozbrojený útok proti členské zemi v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem členům aliance. „Právě ve společném postupu tkví ochranná síla NATO a jeden prezident, natožpak populistický kandidát, nemá možnost tak podstatně a důležité dohody měnit,“ napsal na twitteru místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Je třeba zdůraznit, že vidím jasnou snahu Andreje Babiše vtáhnout vládu a mne jako premiéra do prezidentské kampaně. Vláda ani Petr Fiala ale na prezidenta nekandidují. Toto je prezidentská volba a pan Babiš má jiného soupeře... pic.twitter.com/sau7uUk0XC — Petr Fiala (@P_Fiala) January 23, 2023

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že NATO je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. „Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ dodala.

Místopředseda vlády Ivan Bartoš (Piráti) napsal, že Babiš představuje přímé a konkrétní nebezpečí pro vlastní zemi. „Zradil by nás i naše spojence.... Destabilizuje naši pozici v rámci svobodného světa. Fakt hanba,“ dodal.

Další vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) se omluvil občanům Polska i dalším spojencům a ujistil, že navzdory Babišovým slovům závazky člena NATO pro Česko platí a platit budou. „Stejně tak věříme, že by naši spojenci pomohli nám v případě napadení, proto má NATO smysl,“ uvedl. Babiš podle něj „začal brát zpátečku až s odstupem času, když zjistil, co spustil za lavinu i mezinárodní ostudy“.

„Když Andrej Babiš říká, že by nedodržoval závazky plynoucí z našeho členství NATO, tak by to v konečném důsledku byl on, kdo by nás do války zatáhl. Kolektivní obrana stojí na tom, že si vzájemně pomáháme. On by nás nechal samotné, bezbranné. Je nebezpečím pro naši zemi,“ soudí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Její stranický kolega, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Marek Ženíšek na twitteru napsal, že ještě v noci se spojil se svými kolegy, šéfy zahraničních výborů, aby je ujistil o spojenectví i připravenosti jim pomoct.

Vůči Babišovi se ostře vyjádřil i ostravský primátor z ANO. „Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem ‘účel světí prostředky’. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident,“ napsal dnes na twitteru Macura.

Místopředseda sněmovního branného výboru za ANO Pavel Růžička ale označil Babišova slova v televizní debatě za nedorozumění. Diskuse jsou podle něj vypjaté a vystupujícímu se podle něho ne vždy podaří na otázku odpovědět dobře. „Myslím, že náš pan předseda a kandidát na prezidenta otázku nepochopil dobře. On je s tím srozuměný, na twitteru se omluvil. Nepřikládám tomu žádný význam,“ řekl dnes ČTK Růžička. Pokaždé, když s Babišem mluvil o obraně, bylo podle něj jasné, že spojenecké závazky se musí plnit. „Což dokázal vždy, když byl premiér,“ uvedl Růžička a poukázal na mise v Afghánistánu, Iráku nebo Mali.

Politici polské vládnoucí strany kritiku Babiše využívají k útokům na Jourovou

Politici polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) v souvislosti s kritikou na adresu Andreje Babiše zaútočili i na eurokomisařku Věru Jourovou. Ta současné polské vládě vytýká porušování principů právního státu. Jeden ze zástupců PiS kandidáta na českého prezidenta obvinil z napojení na Rusko.

„Babiš - kandidát na českého prezidenta, agent státní bezpečnosti, řekl v debatě, že by neposlal armádu na pomoc Polsku. Bývalý premiér, který způsobil problémy a tresty kvůli Turówu, a navrhnul Jourovou,“ napsala o šéfovi ANO europoslankyně za Právo a spravedlnost (PiS) Beata Mazureková.

Jourová je bývalou místopředsedkyní ANO a od roku 2014 působí jako eurokomisařka. V současné unijní exekutivě má na starosti hodnoty a transparentnost a z titulu své funkce často kritizuje úroveň právního státu v Polsku. Brusel už léta vede s Varšavou spor kvůli justiční reformě, která podle něho i podle různých mezinárodních organizací a polské opozice porušuje principy právního státu. Komise kvůli tomu zatím Varšavě neuvolnila výplatu peněz z unijního fondu obnovy po pandemii covidu-19.

Česko v únoru 2021, tedy v době Babišovy vlády, podalo u Soudního dvora EU žalobu na Polsko kvůli prodloužení těžby hnědého uhlí v dole Turów nedaleko hranice Libereckého kraje. V souvislosti s tímto případem soud vyměřil Varšavě pokutu ve výši půl milionu eur za každý den pokračování těžby. Dohodu s Polskem v této věci uzavřela vláda Petra Fialy.

„Babiš ... zakladatel strany ANO, řekl, že by neposlal armádu na pomoc Polsku, kdyby bylo napadené. Místopředsedkyně ANO Jourová léta útočí na Polsko kvůli reformě soudnictví. Teď je všechno jasné! Jsem zvědavý, kde jsou platební příkazy z Moskvy!“ napsal na twitteru poslanec PiS Bartosz Kownacki.

Babiše kritizuje i polská opozice. Poslankyně Levice Wanda Nowacká jeho výrok zpochybňující české závazky vyplývající z členství v NATO považuje za „velmi hloupý, poškozující vzájemné vztahy a kompromitující, protože Česko i Polsko jsou členy NATO“. Podle Pawla Kowala z Občanské koalice se Babiš stal „rezonátorem“ ruského prezidenta Vladimira Putina. „Babiš začíná konkurovat Orbánovi,“ řekl v rozhlasové stanici RMF FM na adresu někdejšího českého premiéra a současného šéfa maďarské vlády, který je jediným evropským politikem v důležité funkci, jenž projevuje vstřícnost vůči Rusku. Předseda Polské lidové strany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz napsal, že „Babišovy výroky... jsou absurdní a nebezpečné. Jde o zpochybňování důvěry vůči NATO a vzájemné spolupráce. V Kremlu mohou otevírat šampaňské.“

Pobaltští ministři Babišova slova kritizovali

Estonský ministr Urmas Reinsalu označil slova z nedělní prezidentské debaty za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. Podle jeho lotyšského kolegy Edgarse Rinkévičse je Babišův výrok nezodpovědný. Ministři také připomněli, že v době, kdy byl Babiš předsedou vlády, vyslalo Česko své vojáky v rámci mise NATO do Pobaltí. Šéfové diplomacií zdůraznili, že jejich státy by Česku na pomoc armádu vyslaly. Podle českého ministra Jana Lipavského vnímají kolegové kandidátův výrok jako součást kampaně a Česko by svůj závazek dodrželo.

Estonský ministr dnes před jednáním s unijními kolegy řekl novinářům, že prezidentská kampaň by neměla zasahovat do „základních témat bezpečnosti a zahraniční politiky“. „Pan Babiš by si také měl vzpomenout na historii včetně roků 1968 a 1938,“ prohlásil s odkazem na data napadení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu v důsledku Mnichovské dohody.

„Od jakéhokoli politika zacházejí taková slova, i když jsou založena na úvahách domácí politiky, až příliš daleko. Není to moc zodpovědné,“ prohlásil na Babišovu adresu lotyšský ministr Rinkévičs. Připomněl, že vyslání vojsk nepatří do výhradních pravomocí českého prezidenta, ale rozhoduje o něm parlament, případně vláda. Dal také najevo přesvědčení, že Česko by v případě napadení některého ze spojenců své závazky v rámci aliance dodrželo.

Litevský ministr Gabrielius Landsbergis stejně jako jeho estonský kolega prohlásil, že by jeho země bez váhání vojáky na pomoc Česku vyslala. „Pokud by byla česká svoboda, svrchovanost nebo územní celistvost ohrožena vnější silou, Litevci budou stát po boku Čechů,“ řekl novinářům.

Podle šéfa české diplomacie Lipavského by Česko spojenecký závazek dodrželo. „Díky členství v Severoatlantické alianci jsme součástí nejsilnějšího vojenského bloku na světě, po našem boku stojí ty nejsilnější a nejlépe připravené země,“ připomněl, že Česko může spoléhat mimo jiné na pomoc Spojených států či Británie. Babišova slova podle Lipavského dokládají radikalizaci někdejšího předsedy vlády v průběhu prezidentské kampaně a kolegové z ostatních unijních zemí je také jako součást kampaně vnímají.

Ukrajinský web označil Babišovo nedělní tvrzení za skandální

Ukrajinský server Gazeta.ua označil Babišův nedělní výrok za skandální. Babišova prohlášení v televizní debatě si všímají i další média na Ukrajině nebo v Rusku.

„Kandidáta neuvedla do rozpaků ani skutečnost, že se jedná o závazek členských států NATO,“ píše Gazeta.ua na Babišovu adresu. „Když mu řekli, že jde o alianční závazek, odpověděl prostě: ‘Chci mír’,“ cituje portál z tweetu novináře Rikarda Jozwiaka ze stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), na kterého se ve své zprávě odkazuje.

the ex Czech PM and presidential candidate Babis just said that he won't send soldiers to #Poland #Estonia #Latvia & #Lithuania if #Russia attacked them if he becomes president. when put to him that it is a NATO obligation he just answered: "I want peace" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2023

Pavel opakovaně prohlásil, že v případě zvolení prezidentem udělá vše proto, aby válce zabránil, píše ruská agentura TASS, která svůj text opatřila titulkem „Prezidentský kandidát v Česku Babiš slíbil, že zabrání válce a udrží mír“. V textu si všímá, že Babiš později své výroky z televizní debaty s Pavlem na twitteru korigoval a prohlásil, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, pátý článek Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by „pochopitelně dodržel“.

Babišova prohlášení si všímají také ukrajinská média jako je server Ukrajinska pravda nebo agentura Unian, obě zaznamenala Babišův výstup v České televizi zpravodajsky a komentářů se zdržela. „Toto prohlášení vyvolalo řadu otázek, neboť Česká republika je členem NATO a je povinna dodržovat pátý článek (Severoatlantické smlouvy),“ poznamenal Unian, jenž rovněž připomněl Babišovu korekci na sociálních sítích.

„Babiš svou neochotu podílet se na odporu proti ruské agresi vysvětlil tím, že ‘chce mír’,“ píše ukrajinská agentura Ukrinform, která se dál věnuje i postavě Andreje Babiše a jeho vyšetřování ze strany policie kvůli obviněním z podvodu, přičemž připomíná, že krátce před volbami pražský soud nepravomocně osvobodil Babiše v kauze Čapí hnízdo, kde se řešil údajný dotační podvod.