Vlky a hru na vojáky na Slovensku nechtějí

1. 8. 13:31

Česká ekonomika by případné zavedení cel na dovoz aut z Evropy do USA přečkala bez větších problémů. Ani pokles poptávky po autech z USA o 25 procent by nezpůsobil výraznější zpomalení růstu HDP Česka, říká studie analytiků České spořitelny. K významnějším dopadům by došlo jen při eskalování do podoby obchodních válek. Ani to by nevedlo k recesi ekonomiky či oslabení koruny.