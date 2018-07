Bránil by Trump Česko před Ruskem?

ANKETA VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Na to by Češi neměli sázet. A nejen oni. Americký prezident vymazal rozdíly mezi spojenci a nepřáteli.

Donald Trump je slon v porcelánu. NATO rozdupal na střepy. Spojencům Američanů, které prostořeký blondýn prohlašuje za nepřátele, teď musí být jasné, že na Trumpovu Ameriku spoléhat nemohou.

Jednoduše proto, že americký prezident se do konfliktu s Vladimirem Putinem zatáhnout nedá. A nedá!

Třetí světová

Trump to dal najevo v úterním rozhovoru pro televizi Fox News. Ukázal v něm, že spojenectví s Evropou má pro něj nulovou hodnotu. A obyvatele Černé Hory šokoval tvrzením, že jejich vláda může rozpoutat konflikt, který by mohl vést ke třetí světové válce.

Moderátor se Trumpa sugestivně ptal na to, zda by američtí vojáci měli bránit - například Černou Horu. "Řekněme taková Černá Hora, která do NATO vstoupila vloni… Proč by měl můj syn jít do Černé Hory bojovat, pokud by byla napadena?" vyzvídal novinář Tucker Carlson, který je známý tím, že sdílí a hájí Trumpovy názory.

"Naprosto rozumím vaší otázce," přitakal na jeho nahrávku Trump a zasmečoval: "Sám jsem si tuto otázku pokládat (Trump má tři syny)… Černá Hora je maličká země… Černohorci jsou velmi silní lidé. Jsou to ale velmi agresivní lidé. Oni by se mohli chovat agresivně. Takže potom bychom si mohli jen poblahopřát, jak jsme se dostali do třetí světové války."

I z neuspořádaných myšlenek a kostrbatých vět vrchního velitele je patrné, jaký konflikt má na mysli – konflikt s Ruskem.

Černá Hora se stala členem aliance loni v červnu přes tvrdý odpor srbské menšiny, Srbska a zejména Ruska. S jejím členstvím vyslovil souhlas Barack Obama, Trumpův předchůdce v Bílém domě.

Ještě před vstupem do NATO obvinila černohorská vláda Rusko, že ve spolupráci s tamní srbskou menšinou chystalo v zemi převrat, který měl do čela státu vynést proruské politiky.

Vztahy Černé Hory a Ruska jsou dodnes napjaté. A k ideálu mají daleko také vztahy Černé Hory a Srbska. Že by ale "agresivní" vedení titěrného balkánského státečku, který obývá 630 000 lidí, chystalo agresi vůči sedmimilionovému ruskému spojenci, sousednímu Srbsku?

Pokud bychom připustili, že tahle absurdita je pravdou, pak by se to aliance beztak netýkalo. NATO je spolkem, jehož členové na sebe vzali závazky ke vzájemné obraně, ne k tomu, že budou podporovat agresi některého ze svých členů. To je věc výlučně dobrovolná.

Zapomeňte na mušketýry

Deník Los Angeles Times v redakčním komentáři na nejnovější Trumpův výpad vůči NATO reaguje: "Černá Horo, omlouváme se za Donalda Trumpa." Na Twitteru je pak Trumpův výrok o Černé Hoře srovnáván s heslem "Proč umírat za Gdaňsk?", rozšířeným v západní části Evropy po vpádu nacistického Německa do Polska.

NATO má fungovat podle mušketýrské zásady "jeden za všechny, všichni za jednoho", která je zakotvena v základním dokumentu organizace – v Severoatlantické smlouvě. Útok proti jednomu je v ní pokládán za útok proti všem.

Je ale jasné, že Trump nezpochybnil pouze spojenecký závazek vůči balkánské zemi. Jeho vzkaz patří všem evropským "spojencům" včetně Česka. (Slovo spojenci se hodí dát v Trumpově případě do uvozovek, protože většinu členů NATO pokládá americký prezident za obchodní konkurenty, ne-li nepřítele, nikoli spojence.)

V rozhovoru pro televizi Fox News vyslovil Trump myšlenku, která by se dala vtěsnat do dvou vět: "Nesahejte na Putinovo Rusko. Do konfliktu s ním Ameriku nezatáhnete, za to mi nestojíte."

Mimochodem, když si pozorně přečtete, co Trump řekl na adresu Černé Hory, zjistíte, že stejné výroky mohl klidně vyslovit Vladimir Putin. Z toho je patrné, jak jsou myšlenkové pochody dvou prezidentů blízké. V Helsinkách se na víkendové schůzce nejspíš ještě víc sblížily.

Kdo je agresivní?

Američtí prezidenti se honosili neformálním titulem vůdců svobodného liberálního světa. Trumpovi nepatří.

Trump k Putinově radosti řádí v NATO jako krtek. Rozrývá desítky let pěstovanou alianční zahrádku.

Jeho výpad vůči Černohorcům je šokující tím spíš, že Černá Hora se svými omezenými vojenskými kapacitami pomáhala osm let Američanům v Afghánistánu.

Nakonec se patří připomenout nezapomenutelné křupanství Donalda Trumpa na loňské schůzce NATO v Bruselu. Vrchní velitel tam nevybíravým způsobem odstrčil černohorského premiéra Duška Markoviče, který stál chvíli před ním (viz video).

Video nejde dohromady s Trumpovými slovy o černohorské agresivitě. Zato vypovídá o agresivitě, aroganci a hulvátství 45. amerického prezidenta.