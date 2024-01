Vládní koalice omezila sněmovní opozici počet vystoupení k volbě poštou

Poslanecká sněmovna schválila dnes dopoledne na návrh vládní koalice omezení počtu vystoupení poslanců v debatě ke spornému uzákonění možnosti poštovního hlasování pro Čechy v cizině nejvýše na dvě. Odpor opozičního hnutí ANO, ale také SPD vyvolalo to, že se budou započítávat i krátké, nejvýše dvouminutové faktické poznámky. Zástupci hnutí mluvili o porušení jednacího řádu. Sněmovna si podle koaličního návrhu odhlasovala možnost jednání i přes noc na středu.

O koaličním návrhu na zavedení korespondenční volby sněmovna jedná v úvodním kole čtvrtý jednací den. Minulý týden trvala debata zhruba 31,5 hodiny čistého času. Do běžné debaty se hlásilo k dnešním 10:30 sedm desítek poslanců.

Omezení počtu vystoupení včetně faktických poznámek, kterými mají poslanci reagovat na předchozí debatní vstoupení, navrhl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob s odkazem na statistiku jednání o volbě poštou v minulém týdnu. Uvedl mimo jiné, že sněmovna byla svědkem celkem 276 vystoupení, vice než 200 příspěvků zaznělo z opozice.

„Pošlapáváte jednací řád nehorázným způsobem,“ řekla po hlasování předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová. Chtěla vědět, co koaliční většina přijme příště. „Že máme mlčet, že máme odejít ze sálu?“ tázala se. Podle předsedy poslanců SPD Radima Fialy jde o jasnou odpověď na otázku, zda přichází totalita, nebo ne. Prohlásil, že to, co se nyní děje ve sněmovně, se v ní od roku 1989 nestalo. Varoval koalici, že si plete bič sama na sebe pro dobu, kdy bude v opozici.

Lídr SPD Tomio Okamura zdůraznil, že bude jako jeden z řečníků s přednostním právem vystupovat, kdy bude chtít. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ujistila sněmovnu o tom, že na tyto řečníky se usnesení o omezení počtu vystoupení nevztahuje.

Poslanec ANO Ondřej Babka (ANO) promluvil ve faktických poznámkách dvakrát a upozornil na to, že už tedy z rozhodnutí sněmovny nemůže vystoupit, byť je řádně přihlášený do běžné diskuse. „Můžu se sbalit a jít domů,“ konstatoval. Eva Fialová (ANO) prostála část své dvouminutové faktické poznámky u řečniště mlčky. Ticho, jak před tím uvedla, věnovala demokracii, kterou podle ní koalice pošlapala. Kolegyně Fialové z hnutí Jana Mračková Vildumetzová označila za problém sněmovny její předsedkyně, když se podle ní nesnaží o spolupráci koalice s opozicí. „Poslanec opozice má právo držet hubu a krok,“ řekl Jaroslav Foldyna (SPD).

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek po přestávce pro klub ANO uvedl, že koaliční snahou bylo odblokování sněmovny. „Cílem našeho postupu skutečně bylo dát všem řečníkům možnost vystoupit, je přihlášeno přes 70 lidí,“ zdůraznil. Poukazoval na to, že stejné omezení odhlasovala celá sněmovna, tedy i hlasy opozice, podle dohod širšího vedení už loni v březnu při jednání o sporném zkrácení mimořádné valorizace penzí.