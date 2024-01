Aktualizováno: Okamura ustavil nový rekord v délce projevu ve sněmovně na téměř 11 hodin

Rekordních deset hodin a 44 minut bez přestávky dnes trval projev předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury. Využil přednostního řečnického práva a ovládl řečniště na celý obvyklý jednací den s vystoupením proti koaličnímu návrhu na umožnění korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Překonal svůj loňský rekord, kdy 28. února při projednávání vládního návrhu o sporném snížení valorizace důchodů mluvil do přerušení sedm hodin a sedm minut.

Ve zjevně obstrukčním vystoupení se Okamura zcela nedržel projednávaného tématu a většinu času věnoval historickému exkurzu, jak pojímal demokracii Tomáš Garrigue Masaryk. Snahy koaličních předsedajících schůze vést ho k tomu, aby mluvil k věci, však účinné nebyly. Okamura namítal, že z titulu své funkce může mluvit, o čem chce. Slíbil, že vystoupí také v pátek, kdy má schůze pokračovat.

Lídr SPD se ujal slova přibližně v 9:05, u řečniště vydržel bez pauzy až do 19:49. Do debaty bylo v té době přihlášeno dalších 68 poslanců především z opozice, kteří také chtějí alespoň oddálit projednání novely o umožnění Čechům v zahraničí hlasovat poštou v prezidentských a především sněmovních volbách už v příštím roce. Úvodní kolo projednávání tohoto návrhu začalo ve středu v 09:00 a trvalo s polední pauzou 13,5 hodiny čistého času až do půlnoci. Celkem tak sněmovna novelu projednávala zatím zhruba 24 a čtvrt hodiny čistého času.

Okamura zároveň překonal délkou vystoupení projev někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra, který při svém znovuzvolení do čela komunistického ostrovního státu v únoru 1998 hovořil před poslanci sedm hodin a 15 minut bez přerušení.

Předseda SPD hned v úvodu projevu navrhl zamítnutí koaliční novely, která je podle něj účelová a není v souladu s ústavou, což vládní tábor odmítá. Ve vystoupení také tradičně kritizoval vládu, kterou obviňoval mimo jiné z poklonkování EU. „Lezete do zadku kde kam, lezete do Brusele,“ prohlásil na adresu vládní koalice Okamura.

Se středečním téměř čtyřhodinovým projevem předsedy dalšího opozičního hnutí ANO Andreje Babiše spojovalo Okamuru to, že si předseda SPD rovněž vypomáhal čtením diplomové práce, konkrétně o Masarykově pojetí demokracie. Podle něj lze demokracii pojímat jako diskusi lidí svobodných a sobě rovných, přičemž pravá diskuse vyžaduje jistou disciplínu a její účastníci by se neměli uchylovat „k populismu a demagogii“, uvedl Okamura, který bývá právě z populismu a demagogie obviňován. „Jsem teprve na straně 42 ze 100 stran,“ uvedl po více než sedmi hodinách bez přerušení k délce dalšího vystoupení s tím, že by mohl skončit až obvyklým závěrem jednacího dne v 19:00. Ujistil se, že si koalice neprosadila jeho prodloužení do půlnoci tak jako ve středu.

Šéf SPD čtení diplomové práce prokládal mimo jiné výkladem svých zvyků ohledně požívání alkoholu a nonverbální komunikace s ostatními poslanci SPD nebo vzpomínkami na působení v první třídě základní školy. Odbíhal ale také k opakovaným útokům na politické oponenty a veřejnoprávní média. Žádal Českou televizi, aby zveřejňovala jeho vyjádření v plném rozsahu a údajně manipulativně je nekrátila. Za totalitní manýry a fašismus znovu označoval to, že se někteří členové TOP 09 fotografovali před jeho bydlištěm.