V zahraničí pobývají statisíce Čechů, k volbám je registrováno asi 20 000

V zahraničí nyní pobývají statisíce Čechů, podle ministerstva vnitra, které vychází z informací ministerstva zahraničních věcí, je jich mezi 400 000 a 600 000. Jde jak o Čechy, kteří žijí v jiné zemi trvale, tak o ty, kteří jsou v zahraničí na krátkodobém pobytu. V seznamech voličů u zastupitelských úřadů je jich vedeno zhruba jen 20 000, je ale předpoklad, že zavedení korespondenční volby by vedlo ke zvýšení zájmu o hlasování, sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí, které navrhla vláda, začala dnes projednávat Poslanecká sněmovna. S poštovní volbou nesouhlasí opoziční hnutí ANO a SPD, mluví o možném ohrožení demokracie a rozporu s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné.

„Ministerstvo vnitra v odhadech počtu potenciálních voličů vychází z dat od ministerstva zahraničních věcí, které hovoří o několika statisících občanů pobývajících v zahraničí,“ uvedla Malá. Jedná se podle ní o 400 000 až 600 000 lidí. „Nejde přitom o stálé číslo, jde jak o státní občany ČR ‚trvale‘ usazené v zahraničí, tak i o krátkodobější pobyty, například v rámci studia či zaměstnání,“ řekla mluvčí.

„Z těchto počtů je dnes veden ve zvláštních seznamech voličů u zastupitelských úřadů jen zlomek voličů (asi 20 000 v závislosti na konkrétních volbách). Je předpoklad, že zjednodušení možnosti hlasování formou korespondenční volby povede k určitému zvýšení zájmu o hlasování oproti současnému stavu,“ dodala Malá.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Opoziční zástupci tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

Vládní návrh na zavedení korespondenční volby by podle politologa Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Michala Malého neznamenal velkou změnu pro výsledky hlasování. Soudí tak podle zkušeností ze Slovenska, kde mohou korespondenční formou ze zahraničí hlasovat voliči už 17 let. Při posledních volbách loni na podzim o hlasovací obálku projevilo zájem 73 000 voličů, hlas touto formou poslalo nakonec 80 procent z nich, zhruba 59 000. Odpovídá to dvěma procentům celkového počtu hlasů včetně propadlých, řekl Malý ČTK.