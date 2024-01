Sněmovna přerušila do úterý jednání o hlasování poštou

Poslanecká sněmovna po dalších šesti hodinách jednání opět přerušila projednávání koaličního návrhu o umožnění korespondenčního hlasování Čechům žijícím v zahraničí. Zástupci opozice i dnes pokračovali v obstrukčních vystoupeních, podobně jako v předchozích dvou dnech. Po obsáhlém projevu bývalého předsedy dolní parlamentní komory Radka Vondráčka (ANO), který dnes mluvil 3,5 hodiny, vyplnili zbývající 2,5 hodiny zejména jeho straničtí kolegové v často opakovaných dvouminutových vystoupeních. Schůze byla krátce před 15:00 přerušena do úterý 23. ledna do 10:00. Opozice s návrhy na delší prodloužení neuspěla.

Projednávání koaliční předlohy začalo tuto středu ve 09:00 a trvalo zatím zhruba 31,5 hodiny čistého času. Zatímco středeční jednací den trval do půlnoci, čtvrtek svými projevy vyplnili předseda SPD Tomio Okamura s téměř jedenáctihodinovým projevem a Vondráček se zhruba hodinovým vystoupením, než byl ve 21:00 přerušen kvůli ukončení standardního jednacího dne. Do řádné diskuse bylo v okamžiku dnešního přerušení přihlášeno 70 převážně opozičních poslanců.

Opoziční poslanci po poledni v dvouminutových poznámkách mnohdy recyklovali svou kritiku koaliční předlohy. Nejčastěji ji označovali za účelovou s ohledem na podporu vládních stran mezi Čechy v cizině, kteří doposud musí jezdit volit na ambasády. Koalice proto potřebnost zdůvodňuje tím, že by hlasování poštou usnadnilo zahraničním Čechům uplatnění volebního práva. Místopředseda TOP 09 Michal Kučera uvedl, že návrh má usnadnit volbu Čechům v zahraničí, kteří toto právo mají už nyní, zatímco zástupci opozice se pozastavují nad tím, že volit by mohli i ti, kteří v Česku nežijí a neplatí daně.

„Ta účelovost z toho úplně čpí,“ prohlásil na adresu novely například Jiří Mašek (ANO). Patrik Nacher (ANO) poté sdělil, že „ta účelovost z toho čouhá jako sláma z bot“. Obvinil koalici, že na námitky není schopna reagovat. Předseda poslanců STAN Josef Cogan označil dvouminutová opoziční vystoupení za „klasickou ukázku, jak obstruovat“. Poukázal na to, že na dotazy pokládané hodiny formou faktických poznámek, které mají přednost před standardními projevy, se nedá odpovědět ve dvouminutovém formátu. Potvrdil to následně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že své odpovědi nebude „kouskovat“ - a že mu snad opozice dá někdy možnost vystoupit celistvě tak, jako to mohl učinit Vondráček.

Bývalý předseda sněmovny Vondráček varoval koalici před snahou omezovat práva opozice nebo řečnickou dobu, neboť by se to podle něj obrátilo proti ní, až nebude u vlády. Uvedl, že praxe využívání krátkých poznámek se formovala léta a že vše, co užívá, se naučil od bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska a od někdejšího předsedy poslanců ODS a nynějšího ministra financí Zbyňka Stanjury. „Já sám jsem nic nevymyslel,“ řekl. Poslanec a místopředseda SLK Jan Berki poukázal na to, že podle jednacího řádu sněmovny může poslanec ve faktické poznámce reagovat na průběh rozpravy, ne však přednášet věcná stanoviska. „Tak přesně tohle nebyla faktická poznámka,“ reagovala na to Zuzana Ožanová (ANO).

Berenika Peštová (ANO) vyčetla Coganovi, že na ni promluvil mimo pořadí z poslanecké lavice a nepřihlásil se do debaty stisknutím příslušného tlačítka. „Nekřičte na mně, zmáčkněte si ten čudlíček,“ uvedla, čímž v jednacím sále vyvolala veselí. Předsedající schůze Jan Skopeček (ODS) poté při vyvolávání dalšího řečníka oznámil, že „poslanec (Karel) Rais zmáčkl čudlíček, takže bude moci mluvit“. „To je to, co ještě umím,“ podotkl vyvolaný zástupce ANO. Ministr zahraničí a bývalý pirátský poslanec Jan Lipavský následně při svém vystoupení přiznal - „Nemám hlasovací kartu, takže nemůžu zmáčknout čudlíček.“.