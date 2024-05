Čaputová a Pellegrini vyzvali k opuštění bludného kruhu nenávisti

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její nástupce ve funkci Peter Pellegrini dnes společně důrazně odsoudili středeční atentát na premiéra Roberta Fica; jde podle nich o útok, který je také útokem na demokracii. Oba vyzvali občany i politiky k větší zodpovědnosti a k opuštění bludného kruhu nenávisti. Do prezidentského paláce s tímto cílem společně pozvou k jednání lídry všech parlamentních stran. Pellegrini rovněž vyzval k přerušení, či utlumení kampaně před volbami do Evropského parlamentu.

"Chceme vyslat signál porozumění v této napjaté situaci,“ uvedla Čaputová, podle níž její názory a Pellegriniho postoje k různým otázkám se mohou lišit, ale shodují se v tom, "co je pro společnost teď nejdůležitější, a to je potřeba uklidnění situace".

"Jsme jedna země, jeden národ a spolu s národnostními menšinami tvoříme jedno lidské společenství,“ řekla dále Čaputová, podle níž nelze konflikty posouvat do roviny nenávisti. "V neposlední řadě chceme vyzvat všechny k zodpovědnému přístupu. Vykročme z bludného kruhu nenávisti a vzájemného obviňování. To, co se včera (ve středu) stalo, byl individuální čin, ale napjatá atmosféra nenávisti byla naším kolektivním dílem,“ je přesvědčena prezidentka.

Poznamenala také, že politici musí mít pod kontrolou své myšlenky, slova a skutky. "Jak myslíme, tím se stáváme, a teď se potřebujeme především stát lepšími lidmi," prohlásila.

Pellegrini vyjádřil své zhrození nad tím, kam až může dospět nenávist k jinému politickému názoru. "Pokud se takové atentáty na demokracii nemají opakovat, pak musí všichni projevit velkou míru zodpovědnosti," uvedl s tím, že Slovensko se musí vydat cestou klidu a utlumení vášní.

Kampaň před červnovými volbami do Evropského parlamentu by strany nyní měly pozastavit, či utlumit, protože tato kampaň s sebou přirozeně přináší konfrontaci a vymezování se, míní zvolený prezident. "A další konfrontace je to poslední, co teď Slovensko potřebuje," zdůraznil Pellegrini.

Hned ve středu oznámilo opoziční Progresivní Slovensko, že končí kampaň před eurovolbami. Dnes její pozastavení oznámila rovněž další opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS), která zároveň dočasně znemožnila komentování svých příspěvků na sociálních sítích, aby zastavila šíření nenávistných projevů. Ministr obrany Robert Kaliňák z Ficovy strany Směr-sociální demokracie řekl, že toto vládní uskupení "přehodnotí intenzitu kampaně". Podobně se vyjádřil i šéf resortu vnitra Matúš Šutaj Eštok ze strany Hlas-sociální demokracie.