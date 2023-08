Ruský miliardář Volož se domáhá vyškrtnutí ze sankčního seznam EU

Ruský miliardář a spoluzakladatel technologické společnosti Yandex Arkadij Volož požádal o vyškrtnutí ze sankčního seznamu Evropské unie. Na začátku srpna totiž odsoudil válku na Ukrajině, píše dnes britský ekonomický deník Financial Times (FT). O žádosti budou unijní úřady teprve jednat, výsledek však podle deníku zajímá mnoho bohatých Rusů, kteří jsou na unijním sankčním seznamu.

Volož dlouhodobě žije v Izraeli a do Ruska se po začátku invaze z loňského února nevrátil. Odešel také z vedení Yandexu a převedl svá hlasovací práva. Na sankčním seznamu skončil mimo jiné kvůli zapojení společnosti Yandex do války na Ukrajině.

Volož válku na Ukrajině veřejně odmítl teprve na začátku srpna, kdy ji nazval barbarskou. „Arkadij chtěl vše říct od prvního dne války. Cítil se však zodpovědný za své lidi (v Rusku),“ řekl deníku Financial Times zdroj z miliardářova okolí. Někteří odpůrci války v Rusku však Volože kritizují za to, že dostatečně nereflektoval roli jeho bývalé firmy v šíření propagandy Kremlu v Rusku.

Voložovi advokáti podle zdrojů FT podali do Bruselu žádost, aby byl miliardář ze sankčního seznamu vyškrtnut. Argumentují přitom jeho nedávným veřejným prohlášením proti válce. Požadavek podle jednoho unijního představitele klade úřadům „záludnou otázku“. Sankční seznam EU zavedla mimo jiné s cílem, aby se bohatí Rusové odklonili od ruského prezidenta Vladimira Putina, a tím oslabili jeho vládu.

„Stovky ruských podnikatelů budou podrobně sledovat, co Brusel udělá,“ řekl deníku jeden znalec ruských poměrů.

Řadě ruských miliardářů se válka na Ukrajině nezamlouvá, téměř nikdo ji však veřejně neodsoudil. Často jim k tomu chybí dostatečná motivace, protože nevědí, zda by takový krok, který by jim velmi pravděpodobně znepřátelil ruské úřady, vedl ke zrušení sankcí. Jeden z oligarchů si postěžoval, že EU k tomu nemá jasnou proceduru. „Kdyby měli nějaký (úřední) postup, například by řekli, ať podepíšeme prohlášení, tak by to bylo velmi snadné,“ uvedl příklad.

Podle mluvčího Evropské komise (EK) je možné zavedené sankce zrušit, pokud budou předloženy důvěryhodné důkazy, že sankcionovaná osoba či firma už nenaplňuje kritéria, aby byla na seznamu. Rozhodnout o tom může soud nebo členské státy.

Případy, kdy západní země zrušily sankce na ruského občana, protože se vyjádřil proti válce na Ukrajině, jsou zatím vzácné. Podle FT se tak stalo jen jednou, když Británie zrušila sankce na ruského bankéře Olega Tiňkova, který se na protest proti válce zřekl i ruského občanství. Díky rozhodnutí úřadů v Londýně má Tiňkov opět přístup ke svému majetku na britských ostrovech.