Vláda schválila kompenzace podnikatelům, ošetřovné a prodloužila Covid III

Vláda na svém pátečním jednání schválila kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé firmy, které kvůli vládním opatřením musely omezit nebo zavřít provozovny. Bude činit 500 korun za den. Kabinet také rozhodl, že živnostníci budou mít i při druhé vlně pandemie nárok na ošetřovné ve výši 400 korun na den. Vláda také prodloužila programu Covid III přinejmenším do poloviny příštího roku, pomoc získají i zemědělci a potravináři.

Vláda schválila příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 Kč denně pro podnikatele, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením vlády uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změnu musí odsouhlasit parlament, ministryně změnu navrhuje projednat ve stavu legislativní nouze.

"O bonus mohou požádat podnikatelé, kterým jsme přímo usnesením vlády vypnuli podnikání a zamezili podnikat," uvedla ministryně. Další podmínkou o žádost je, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. Žádosti bude možné podávat v době nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října na 30 dnů.

O příspěvek podle schváleného materiálu mohou požádat podnikatelé, tedy OSVČ nebo společníci malých s.r.o, jejichž činnost byla ze strany státu bezprostředně zasažena cestou přímých zákazů či omezení. Jde například o restaurace, bary nebo fitness centra. Podmínkou je ale podle Schillerové, že zároveň nečerpají podporu v rámci programu Antivirus. Příspěvek mohou také získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. O příspěvek mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Ministerstvo odhaduje, že opatření přijde veřejné finance na 3,9 miliardy korun, z toho dopad do státního rozpočtu bude 2,6 miliardy korun, na rozpočty obcí jedna miliarda korun a na rozpočty krajů 300 milionů korun.

Výpadek rozpočtu obcí nyní na rozdíl od léta nebude ministerstvo financí kompenzovat.

Živnostníci budou čerpat ošetřovné ve výši 400 Kč na den, COVID III bude fungovat i příští rok

Živnostníci, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, budou mít i při druhé vlně epidemie koronaviru nárok na ošetřovné. Bude ve výši 400 korun na den po celou dobu uzavření škol. Podporu lidé získají na dítě do deseti let nebo postiženého člověka, o kterého se musejí starat. Na pomoc je v první etapě vyčleněno 200 milionů korun z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku.

Vláda na svém pátečním mimořádném jednání rovněž rozhodla, že záruční program COVID III bude prodloužen minimálně do poloviny příštího roku. Česká republika chce přitom vyjednat s Evropskou komisí jeho prodloužení až do konce příštího roku. Prostředky z něj bude možné kromě provozních nákladů využít nově i na investice. Návrh novely zákona bude muset schválit ještě parlament.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou podle ministryně Schillerové stejné. Program podle ní umožní získat podporu firmám, které by na půjčku za běžných okolností nedosáhly.

Zemědělci a potravináři získají až tři miliardy

Vláda také schválila, že zemědělci a potravináři budou moci dostat jako pomoc kvůli opatřením proti koronaviru až tři miliardy korun. Ministerstvo zemědělství nyní dopracuje pravidla dotačního programu, která pak bude kabinet schvalovat na některém z dalších jednání.

Na peníze budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace.

Podle materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů až šest miliard korun měsíčně. Například u masného průmyslu jde o 600 milionů korun měsíčně, tržby za pekařské výrobky klesají o více než 100 milionů korun.

Propad tržeb u lihovin v případě trvání vládních omezení do konce roku dosáhne nejméně 2,5 miliardy korun, u pivovarů 1,4 miliardy Kč měsíčně. U vinařů jde o zhruba 185 milionů korun měsíčně, ministerstvo však v jejich případě předpovídá za celý rok i kvůli rušeným vinobraním a svatomartinskému koštu propad 1,94 miliardy Kč.

Očekávají se také ztráty u produkce ryb, kromě zavřených gastro provozů chybí jejich producentům prodej ze slavnostních výlovů, tratí i na omezeném stravování v lázeňských zařízeních.