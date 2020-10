Vláda schválila kompenzace za proticovidová opatření

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 000 korun. Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly do konce října získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrad mezd v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy. Do konce roku se prodlužuje také vyplácení příspěvků na část náhrady v karanténě, výše se ale nemění.

Náměstkyně ministerstva práce pro zaměstnanost Kateřina Štěpánková ČTK řekla, že stát bude pokračovat i ve vyplácení části náhrad pro lidi v karanténě, a to ve stejné výši jako dosud. Příspěvek při karanténě z Antiviru bude mít dál označení A, navýšený příspěvek pro zavřené provozy má nově označení Plus.

Podle ministerstva práce by výdaje mohly za listopad a prosinec činit 1,9 miliardy korun. Za říjen se může vydat asi 3,6 miliardy korun na mzdové příspěvky asi pro 230 000 zaměstnanců, spočítalo ministerstvo.

Z programu Antivirus se vedle "áčka" vyplácí ještě příspěvek B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 000 korun superhrubé mzdy. Poskytovat se má do konce října. S prodloužením projednávaný materiál nepočítá.

COVID kultura, COVID sport a kompenzace autobusovým dopravcům

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu COVID kultura. Na tuto pomoc je v něm vyčleněno 750 milionů korun, program schválila vláda. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně vynaložené náklady či nemohli pokračovat v umělecké nebo kulturní činnosti. Jak uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek, pomoc se týká oblasti živého umění, netýká se oblasti filmu, audiovizuální tvorby. Program COVID Kultura II navazuje na předchozí program COVID kultura, v němž bylo vyčleněno 900 milionů korun, mnozí z potenciálních žadatelů na něj ale nedosáhli. Bylo tomu tak třeba v případě filmových distributorů.

Vláda rovněž schválila až miliardu korun na pokrytí ztrát pro zájezdové autobusové dopravce. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den.

Ministerstvo financí rozhodlo, že odloží podnikatelům ze zasažených odvětví všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od středy do konce roku.

Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí. Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za toto období. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na rozdíl od první výzvy programu COVID nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Na program je vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Vláda schválila rovněž půl miliardy na podporu profesionálního sportu. Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu COVID sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. V programu je podle vládních materiálů připraveno 500 milionů korun.

Magistráty jednotlivých měst by měly přispět na hotely. Ubytovací segment může fungovat, ale koronavirovou krizí je zasažen především kvůli výraznému úbytku turistů. Potíže jednotlivých zařízení se liší místně, řekl po mimořádném jednání vlády ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Schillerová navrhne bonus pro malé firmy a prodloužení COVID III

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek na mimořádném zasedání vlády předloží návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců ve výši 500 korun denně. Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Musí ale jít o převažující činnost. Schillerová chce také navrhnout prodloužení záruk z programu COVID III, o čemž bude ve čtvrtek jednat se zástupci bank.

O podporu mohli žádat OSVČ a společníci malých firem do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

"Bude se to týkat pouze podnikatelů, kterým jsme zamezili a zabránili v činnosti, například majitele hospody, který nemá žádné zaměstnance nebo nečerpá (program) Antivirus, případně jednatel společnosti s ručením omezeným. Musí se jednat o převážné příjmy z této činnosti," uvedla Schillerová.

Ministryně chce též vládě navrhnout prodloužení programu COVID III, který by zatím měl fungovat do konce roku.

Stát s kraji řeší, jak zajistit dostatek nemocničních lůžek

Stát ve spolupráci s kraji v současné době v první řadě řeší, jak při enormním nárůstu nakažených a hospitalizovaných zajistit dostatek speciálních lůžek pro pacienty s covidem, urgentní medicínu a neodkladnou péči, kterých od jara setrvale ubývá stejně jako personálu.

Volných kapacit v nemocnicích podle dat statistiků setrvale ubývá od jara. Toto pondělí bylo k dispozici 23 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO, asi 32 procent lůžek s kyslíkem a 50 procent s plicními ventilátory. Dostupných je také přes 85 procent lékařů intenzivní péče a 89 procent sester. Od dubna se snížil celkový počet lůžek i personálu. Vyplývá to z dat, která sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky od poloviny dubna. Z neveřejné predikce ústavu vyplývá, že na konci října budou kapacity nemocnic v Česku vyčerpány i v případě, že se vyplní nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru.

Zajištění dostatečného počtu lůžek pro nejtěžší pacienty je prioritou i pro Ústřední krizový štáb. Hasiči a armáda společně s hejtmany vybírají záložní objekty a příslušný personál k zajištění až 10 000 lůžek, řekl předseda štábu, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pomáhat budou v nemocnicích i medici.

O děti zdravotníků, příslušníků dalších složek integrovaného záchranného systému a dalších profesí důležitých pro chod státu se při uzavření škol starají v každém kraji desítky vybraných škol. Zatím o tuto službu nebyl velký zájem, větší čekají provozovatelé až v dalších dnech.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) si je vědom toho, že je třeba dodržet plánovaný termín návratu dětí z prvního stupně do základních škol, tedy pondělí 2. listopadu. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v úterý večer připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se děti do škol vrátit nemusí. Česká televize v reakci na zavedení distanční výuky vrací od čtvrtka do svého vysílání vzdělávací pořad pro žáky prvního stupně základních škol UčíTelka.

Od středy jsou v Česku jako opatření proti koronaviru uzavřeny vedle škol také restaurace, bary a kluby, jídlo si lidé mohou koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé mohou maximálně v počtu šesti. Nesmí se pít alkohol na veřejně přístupných místech. Zakázány jsou až na výjimky všechny sportovní a kulturní akce, uzavřeny jsou bazény, posilovny, zoologické zahrady, muzea nebo památky.