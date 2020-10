Denní nárůst případů covidu se blíží deseti tisícům

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

V Česku ve středu přibylo 9544 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie. Dosavadní maximum z pátku bylo o 927 nižší. Aktuálně nemocných je přes 77 000. V nemocnicích je 2678 pacientů s koronavirem. Už tento víkend by měl stát zvyšovat počet lůžek mimo nemocnice.

Od 1. března, kde se v Česku objevily první případy covidu-19, se novým typem koronaviru v Česku infikovalo více než 139 000 lidí, z toho 68 531 od začátku října. Necelá polovina ze všech nemocných už se uzdravila. S prokázaným koronavirem dosud zemřelo 1172 lidí. Ve středu jich umřelo 35, v úterý o deset více a v pondělí 58, dosud nejvíc za jeden den. Od začátku měsíce stoupl počet úmrtí lidí o 501 případů, což je víc než dvojnásobný počet než za celé září. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh, případně jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva 2678 pacientů s koronavirem. Stav 518 z nich je těžký. Počty hospitalizovaných v posledních týdnech výrazně vzrostly. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se proto dohodl s řediteli fakultních nemocnic na omezení plánovaných operací a péče. Kapacitu a lůžka, která se tak uvolní, mají zdravotnická zařízení připravit pro pacienty s covidem. Podle Prymuly se bude muset původně plánovaný počet míst pro nemocné s koronavirem zdvojnásobit, lůžka mohou být i na stadionech nebo v halách. Jaký by měl jejich počet být, ministr ve středu neupřesnil. Nejrychleji se nyní nemoc i nadále šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno přibližně 616 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Plzeň-sever s 539 případy. Třetím je okres Žďár nad Sázavou s 537 případy na 100 000 obyvatel za týden. Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celém Česku zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Lidé by měli podle hygieniků dodržovat základní hygienická pravidla pod zkratkou 3R - kromě nošení roušek je to pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů. Deset nejvyšších denních přírůstků prokázaných případů koronaviru od začátku epidemie v ČR: Den Počet případů 14. října 9544 9. října 8617 13. října 8325 8. října 5394 7. října 5339 10. října 4635 6. října 4460 12. října 4310 2. října 3794 1. října 3496





Lůžka mimo nemocnice chce stát začít stavět o víkendu

Zvyšovat počet lůžek mimo nemocnice kvůli koronavirové epidemii by měl stát začít podle premiéra Andreje Babiše (ANO) už tento víkend. Nakoupit plánuje 3000 postelí od firmy Linet, navíc od stejné firmy 1000 lůžek pro těžké případy. Babiš před odletem do Bruselu novinářům také řekl, že kvůli očekávanému zvýšení počtu nemocných kontaktoval i lázeňská zařízení a hovořil "s bavorskou stranou". Chce ale, aby nápor zvládlo Česko samo.

"Musíme urychleně stavět náhradní kapacity, toto je absolutní úkol," uvedl. Armáda a Ústřední krizový štáb by s tím podle něho měly začít už o víkendu. Personální zabezpečení dostali na starost ředitelé nemocnic. "Mají propozice, co mají dělat," uvedl premiér.

S šéfem Ústředního krizového štábu, vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) premiér hovořil o tom, že náhradní prostory se připravují, bude ale třeba oslovit "další struktury". Na výběru míst štáb spolupracuje s kraji.

Podle ředitele Linetu Tomáše Koláře musí společnost lůžka teprve vyrobit, většinu v Želevčicích na Kladensku a možná využije i výrobní kapacity v Německu. Lůžka by měla být dodána v listopadu,

Začít stavět náhradní kapacity bude podle Babiše nejlépe už tento víkend. "Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá," konstatoval. K nákupu nových lůžek uvedl, že ve státních hmotných rezervách jsou, ale zřejmě nebudou stačit.

Zásoby ochranných pomůcek jsou podle Babiše dostatečné, pokud některým nemocnicím chybí, mají oslovit Ústřední krizový štáb.

I když má stát ústní přísliby případné pomoci od sousedních zemí, pokud by nemocných bylo příliš mnoho, vláda podle Babiše dělá vše pro to, aby si Česko vystačilo samo. "Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma," uvedl.