Více pravomocí pro tajné služby? Vláda je pro

Opoziční politici STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů považují jmenování první polistopadové vlády s podporou komunistů v Den památky obětí komunistického režimu za výsměch pronásledovaným, vězněným a zabitým. Poslanci těchto stran to dnes řekli novinářům ve sněmovně.

STAN, TOP 09 a lidovci se chystají v podzimních volbách v hlavním městě kandidovat společně. Novinářům to dnes řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. O koaliční spolupráci by mělo rozhodovat dnes i vedení Starostů a nezávislých, uvedl jejich předseda Petr Gazdík.

Hasiči zasahovali v úterý dopoledne u požáru v plnírně laků ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Jeden člověk byl při události těžce zraněn, vrtulník ho transportoval do nemocnice. Další dva lidé utrpěli lehká zranění.

Kancelář veřejného ochránce práv stále řeší podněty ohledně restitucí , které začaly v 90. letech. Za posledních pět let jich dostala bezmála 150, v průměru jde asi o dva podněty měsíčně, uvedl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Od července má platit tzv. restituční tečka, ve středu se k ní ale vyjádří Ústavní soud.

Osoba, která se rozhodne změnit pohlaví, nemůže být nucena zrušit své manželství , aby získala nárok na starobní důchod. V úterý to ve svém verdiktu konstatoval Soudní dvůr Evropské unie, který řešil případ ženy z Británie, kterou britské úřady kvůli setrvání v původním manželství po změně pohlaví nepovažovaly pro určení důchodového věku za ženu.

Městský soud v Brně na žádost právníků prezidenta Miloše Zemana přerušil projednávání žaloby prezidentské kanceláře na brněnského politika Svatopluka Bartíka (za Žít Brno), která se týká informací o zdraví prezidenta . Hrad o přerušení civilního sporu požádal proto, že nejdřív by se mělo vyřešit trestní oznámení pro podezření z pomluvy, které na Bartíka podal.

