Novičok sem, novičok tam, Putinovi dárek dám

Miloš Zeman je patrně nejcennější figurou na šachovnici ruské zahraniční politiky ve střední Evropě. Kremlu poskytuje cenné služby, Česku naopak služby medvědí.

Pavlačová drbna je tradičním českým zdrojem dezinformací. Překrucuje zprávy, některé zamlčuje, jiné vytrubuje, míchá informace a skládá z nich vlastní zkreslené příběhy. Tak jako český prezident.

Angažmá v kauze novičok ukazuje, že Miloši Zemanovi je pavlačový styl politiky vlastní.

Putinovi s láskou

Zeman se dopustil úmyslné dezinformace ve prospěch Kremlu. Skvělý dárek Vladimiru Putinovi k prezidentské inauguraci.

Český prezident pověřil tajné služby – civilní kontrarozvědku (BIS) i vojenskou tajnou službu (VZ), aby prověřily ruská tvrzení o výrobě novičoku v Česku. Poté v TV Barrandov (zde) oznámil: "Ve Vojenském výzkumném ústavu v Brně byl testován nervově paralytický jed označovaný jako A230… Můj závěr zní: Byl u nás vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté byl zničen. Víme kdy a kde to bylo a je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo."

Čeští "pokrytci" tedy od Zemana dostali nářez a ruské vedení to, po čem toužilo – nahrávku na smeč, kterou dokonale využilo.

"Žvásty vlády (britské premiérky) Theresy Mayové o tom, že novičok se vyráběl jen v Rusku, vyvrátil český prezident, který potvrdil, že jeho země tuto otravnou látku vyrobila," reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí a vyzvala představitele dalších západních států: "Následujete Zemana a udělejte to, co musíte udělat."

Jinými slovy: Za útokem na přeběhlíka a "zrádce Ruska" Sergeje Skripala, který byl s dcerou otráven novičokem v anglickém městě Salisbury, může stát kdekdo. Neobviňujte proto Rusko a zameťte si před vlastním prahem.

Novičok sem, novičok tam

Zeman tvrdí, že od zpravodajských služeb dostal dvě různé informace:

A) Vojenské zpravodajství výrobu novičoku potvrdilo.

B) Bezpečnostní informační služba dospěla k závěru, že novičok se v Česku nevyráběl.

A tak si prezident vybral sdělení Vojenského zpravodajství. Jak jinak, hodilo se mu do krámu.

Nato si Andrej Babiš pozval šéfy tajných služeb, aby s nimi kauzu probral. Po setkání vydali prohlášení, podle něhož se obě zprávy shodují v závěru, že žádná "látka typu novičok v Česku nebyla vyráběna, vyvíjena, ani skladována".

Nakonec prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci překvapivě ujistil, že Miloš Zeman se s premiérem a dalšími představiteli státu shoduje. "Bavíme se pouze o terminologii," řekl v rozhovoru pro ČT.

Že by tedy babylonské zmatení jazyků? Kdepak, bibli do toho netahejme. Všichni aktéři kauzy používali češtinu a Zemanův cíl – pokud ovšem nepřipustíme to, že ho opustily duševní síly a nedomýšlí dopad svých slov – byl zjevný: Dát najevo, že na těch ruských řečech o novičoku přece jen něco bude.

Věc je jasná. Pro jistotu si ji ale rychle shrňme do tří jednoduchých bodů, než ji vrchní velitel zase zrelativizuje:

1) Při útoku na Sergeje Skripala v Anglii byla použita nervově paralytická látka A234.

2) Tato látka nebyla v Česku nikdy testována. Ve vojenském výzkumném ústavu byla ve stopovém množství vytvořena jiná látka z "rodiny novičoků" – A230. Cílem byla její detekce při případném útoku. A230 vznikla v ústavu syntézou a nebyla izolována, takže nemohla opustit laboratoř.

3) A230 je "podstatně odlišná" od A234 (vyjádření Dany Drábové, šéfky Úřadu pro jadernou bezpečnost, který nad testy dohlíží, pro web Aktuálně – zde).

Hledej pravdu v becherovce

Kauza novičok není první případem, kdy Miloš Zeman svérázně nakládal s informacemi tajných služeb. Před dvěma lety během debaty s obyvateli Kornatic u Rokycan vyklopil výši výkupného, které vláda vyplatila za dvě Češky unesené v blízkovýchodním Balúčistánu. Případným dalším únoscům tak napověděl, jak si nastavit ceník.

V rozhlasu zase Zeman loni vyzvonil, že na českém území se pohybuje Afričan podezřelý ze spolupráce s teroristy. Na zpravodajce nejspíš padly mrákoty. Pokud sledovaný jedinec informaci zaznamenal (což se dá předpokládat), mohl se uklidit.

Po útocích z 11. září se Zeman nezapomenutelně blýskl v rozhovoru pro televizi CNN. Během něj se rozpovídal o Muhammadu Attovi. Líčil, že koordinátor útoků na Ameriku Atta navštívil Prahu a kontaktoval tajemníka irácké ambasády, aby plánovali útok na sídlo Rádia Svobodná Evropa.

Byla to kachna, že se nevešla na pekáč. Zeman, tehdy premiér, tvrdil to, co v žádné zprávě tajných služeb nestálo. Patrně si propojil dvě informace – první o tom, že Atta pobýval v Praze, druhou o podezřelých aktivitách iráckého diplomata. Z nich sestavil vlastní verzi příběhu.

Neúmyslně? Stěží. Předpokládám, že za tím byl záměr zavděčit se Američanům. (Tehdy byl Zeman ještě prozápadním politikem, střelka jeho politického kompasu se vychýlila na východ později.)

Američanům se každopádně Zemanova verze příběhu hodila, stejně jako teď Rusům jeho tlachání o novičoku. Použili ji k obhajobě invaze do Iráku. Tvrdili, že režim iráckého diktátora Saddáma Husajna spolupracoval s al-Káidou.

Kde to skončí?

Nakonec otázka, kterou ponechávám bez odpovědi:

Kam až Miloš Zeman v náklonnosti k režimu Vladimira Putina může zajít? Zatím vyzýval ke zrušení sankcí vůči Rusku, Ukrajincům radil, aby se smířili se ztrátou Krymu, lobboval za to, aby hacker Jevgenij Nikulin nebyl vydán do rukou Američanů a pomohl kremelské propagandě s novičokem. A dál?