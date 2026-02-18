Dnes je středa 18. února 2026., Svátek má Gizela
18. 2. 2026 – 13:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Velký televizní kvíz z 80. a 90. let: Jak dobře si pamatujete dobu před ovládnutím internetem?
zdroj: Profimedia
Pamatujete si dobu, kdy televize nebyla jen kulisou, ale událostí? Kdy se rodina scházela u obrazovky, znělka znamenala začátek večera a správná odpověď se hádala dřív, než ji stihl říct soutěžící? Otestujte si, kolik z osmdesátých a devadesátých let ve Vás skutečně zůstalo.

V obýváku stála televize a dálkové ovládání představovaly dětské ručičky, poháněné rodičovským rozhodnutím o tom, na co se bude dívat celá rodina. Přesto to byla doba, kdy měly pořady své pevné místo v každodenním životě. Dětské bloky ve všední dny, nedělní dopolední pohádky, večerní soutěže, při nichž se tipovalo nahlas.

profimedia-0145107810
Televize byla událostí všedního dne

Téměř všichni se těšili, až se v určitou hodinu sejdou před obrazovkami, aby mohli tipovat spolu se soutěžícími a dohadovat se o správných odpovědích. Výrazní moderátoři uváděli pořady, na které jsme, věřím, dodnes nezapomněli.

Pojďte si své vzpomínky vyzkoušet v našem kvízu.

profimedia-0127186584
SPUSTIT KVÍZ
Pamatujete si pořady 80. a 90. let?
Tagy:
televize 90.léta retro moderátoři kviz 80 léta pořady
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

