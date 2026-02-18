Rozpočet Hradu letos klesne o 82 milionů na 421,4 milionu, podpořil to výbor
18. 2. 2026 – 13:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezidentská kancelář by měla v letošním roce hospodařit s výdaji 421,4 milionu korun.
Dnes to doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. Meziročně jde o pokles asi o 82 milionů korun. Pokles je daný mimo jiné tím, že loni rozpočet obsahoval 60 milionů na investice do ochrany areálu Pražského hradu. Další snížení souvisí s vynětím 240 míst v příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu z regulace zaměstnanosti.
Hrad na druhé straně potřebuje mimo jiné zřídit tři nová pracovní místa související s kybernetickou bezpečností. Jejich zřízení si vyžádala nová legislativa. Celkem půjde asi o 3,1 milionu korun. Dalších 18 pracovních míst se přesune ze Správy Pražského hradu do samotné prezidentské kanceláře. Počet míst se tak zvýší ze 165 na 183. Podle podkladů pro poslance se tak v prezidentské kanceláři posílí existující útvary a oddělení a toto posílení je nutné z kvůli zavedení digitalizace řadu, souvisejícím veřejným zakázkám a pro plnění povinností kanceláře.
Na investice má směřovat 51,8 milionu korun. Peníze mají jít například na obnovu cest a manipulačních ploch v lánské lesní oboře. Správa Pražského hradu bude investovat například do pokračující obnovy Kanovnických domů nebo malých Mockerových domů v areálu Pražského hradu. Na straně příjmů by měl Hrad odvést do státního rozpočtu 100.000 korun. Jde hlavně o příjmy z kopírování archiválií.