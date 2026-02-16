Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
Počasí dnes -3°C Občasné sněžení

Jen opravdoví znalci dají 10 z 10. Zvládnete kvíz o českých klasických pohádkách bez nápovědy?

16. 2. 2026 – 13:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Jen opravdoví znalci dají 10 z 10. Zvládnete kvíz o českých klasických pohádkách bez nápovědy?
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Stačí pár tónů úvodní melodie a jste zpátky v dětství. Sedíte u televize, voní cukroví nebo nedělní oběd, a před vámi se otevírá svět, kde je dobro srozumitelné, zlo má jasnou tvář a láska vždycky najde cestu.

Pohádky. Kouzelný svět, který si neseme celý život

Pohádky jsou kouzelný svět fantazie, který nevtahuje do děje jen děti, ale i dospělé. Možná dokonce víc, než jsme ochotni si přiznat. Protože zatímco děti sledují prince a draky, dospělí v příbězích nacházejí vzpomínky.

A co teprve pohádky, na kterých jsme vyrůstali.

ChatGPT Image 11. 2. 2026 18_25_36
Magazín
Kvíz, na kterém ztroskotali i vysokoškoláci: Poznáte význam těchto 10 českých slov?

Ty, které se do nás neotiskly jen jako obrazy, ale jako pocit. Jako bezpečí. Jako hlas z obýváku, který zněl každé Vánoce stejně. Byly to pohádky, které jsme nehltali očima, ale prožívali srdcem.

Pamatujeme si šaty, hudbu, napětí před odhalením i okamžik, kdy se hlavní hrdina musel rozhodnout. Pamatujeme si pocit, že dobro má smysl a že pokora může změnit charakter.

Ale pamatujeme si opravdu všechno?

Náš kvíz vás vrátí zpátky – do dětství, do detailů, které si tímto kvízem připomenete. Do momentů, které jste možná kdysi znali nazpaměť, ale dnes si jimi už nejste úplně jistí.

Protože pohádky nestárnou.

Vyzkoušejte, jestli si vaše paměť drží svěžest stejně jako tyto klasické pohádky.

profimedia-0145107860
SPUSTIT KVÍZ
Kvíz: Pamatujete si opravdu české pohádkové klasiky?
Tagy:
herci pohadky postavy kviz česká klasika
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Máte v kuchyni starou metličku? Nevyhazujte ji, ptáci na vaší zahradě ji budou milovat!

Následující článek

Žene se ještě větší chumelenice! Meteorologové ukázali, kde čekat největší sněhovou nadílku

Nejnovější články