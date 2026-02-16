Jen opravdoví znalci dají 10 z 10. Zvládnete kvíz o českých klasických pohádkách bez nápovědy?
16. 2. 2026 – 13:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí pár tónů úvodní melodie a jste zpátky v dětství. Sedíte u televize, voní cukroví nebo nedělní oběd, a před vámi se otevírá svět, kde je dobro srozumitelné, zlo má jasnou tvář a láska vždycky najde cestu.
Pohádky. Kouzelný svět, který si neseme celý život
Pohádky jsou kouzelný svět fantazie, který nevtahuje do děje jen děti, ale i dospělé. Možná dokonce víc, než jsme ochotni si přiznat. Protože zatímco děti sledují prince a draky, dospělí v příbězích nacházejí vzpomínky.
A co teprve pohádky, na kterých jsme vyrůstali.
Ty, které se do nás neotiskly jen jako obrazy, ale jako pocit. Jako bezpečí. Jako hlas z obýváku, který zněl každé Vánoce stejně. Byly to pohádky, které jsme nehltali očima, ale prožívali srdcem.
Pamatujeme si šaty, hudbu, napětí před odhalením i okamžik, kdy se hlavní hrdina musel rozhodnout. Pamatujeme si pocit, že dobro má smysl a že pokora může změnit charakter.
Ale pamatujeme si opravdu všechno?
Náš kvíz vás vrátí zpátky – do dětství, do detailů, které si tímto kvízem připomenete. Do momentů, které jste možná kdysi znali nazpaměť, ale dnes si jimi už nejste úplně jistí.
Protože pohádky nestárnou.
Vyzkoušejte, jestli si vaše paměť drží svěžest stejně jako tyto klasické pohádky.