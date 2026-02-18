NASA přiznává nepříjemnou pravdu: tisíce asteroidů nevidíme a bránit se zatím neumíme
18. 2. 2026 – 14:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
NASA varuje, že největší hrozbou nejsou obří filmové asteroidy, ale tisíce středně velkých těles, o nichž stále nemáme přehled. A i když mise DART ukázala, že odklon je možný, v případě skutečné nouze zatím nemáme připravené rychlé řešení.
Některé hrozby si lidé představují jako jednorázovou katastrofu s jasným viníkem. Planetární obrana ale vypadá spíš jako nekonečná detektivka, ve které se pořád hledají podezřelí, většinou potmě a často jen podle stop. A právě to je na celé věci nejnepříjemnější: nebezpečí nepřichází jako dramatická stěna kamene na obloze, ale jako tiché statistické riziko, které roste s tím, kolik objektů nám stále uniká.
NASA v posledních měsících znovu otevřeně připomněla, že u středně velkých blízkozemních asteroidů má lidstvo pořád výrazné bílé místo na mapě. Nejde o giganty o velikosti kilometrů, které se dají z dálky snáz najít a dlouho dopředu sledovat. Největší starosti dělají tělesa, která jsou dost velká na to, aby při dopadu způsobila obrovské regionální škody, ale zároveň dost malá, tmavá nebo nepříhodně nasvícená, takže se špatně odhalují.
Největší problém jsou asteroidy, o kterých nevíme
Doktorka Kelly Fastová, která na ústředí NASA vede oblast planetární obrany, opakovaně zdůrazňuje jednoduchý paradox. Malé úlomky narážejí do atmosféry běžně, většinou shoří a nepředstavují nic víc než světelnou show. Na druhém konci spektra jsou obří asteroidy, u nichž je detekce a výpočet dráhy ve srovnání se střední třídou snazší. Skutečné napětí se skrývá mezi tím.
Za hranici zvýšené pozornosti se často bere velikost kolem 140 metrů a více. Takový objekt by s největší pravděpodobností planetu nezničil, ale pokud by dopadl do obydlené oblasti, mohl by devastovat široký region, ochromit infrastrukturu a vyvolat dlouhodobé ekonomické i humanitární následky. A co je nejhorší, odborníci připouštějí, že významná část těchto těles zatím není zmapovaná.
Odhady se pohybují kolem zhruba 25 tisíc asteroidů této kategorie. Zatímco část už je objevená a průběžně sledovaná, pořád zbývá velký podíl, u kterého neznáme přesné dráhy nebo o něm dokonce vůbec nevíme. Fastová uvádí, že jsme přibližně na 40 procentech cesty, což v praxi znamená tisíce objektů mimo náš aktuální dohled.
Proč to nejde rychleji, i když máme špičkové dalekohledy? Protože hledání není jen otázka výkonu, ale i geometrie. Některé asteroidy přilétají ze směru Slunce, kde je pozorování ze Země extrémně obtížné. Jiné mají velmi tmavý povrch a odrážejí málo světla, takže splývají s pozadím. A i když se objekt jednou najde, je potřeba opakovaně měřit jeho polohu, aby se dráha zpřesnila natolik, že z ní půjde dělat spolehlivé předpovědi na roky dopředu. V planetární obraně přitom často nejde o to, zda něco hrozí, ale kdy se to dozvíme a kolik času na reakci získáme.
DART ukázal cestu, jenže pohotovostní řešení chybí
V roce 2022 NASA předvedla, že odklon asteroidu není jen filmová fantazie. Mise DART úmyslně narazila do měsíčku Dimorphos a změnila jeho oběžnou dobu, čímž prakticky ukázala, že kinetický náraz může fungovat jako nástroj planetární obrany. Pro veřejnost to byl jasný signál, že technicky něco umíme. Pro odborníky to byl spíš začátek debaty o tom, co z toho je reálně použitelné v krizi.
Doktorka Nancy Chabotová z Johns Hopkins University, která misi vedla, upozorňuje na střízlivou realitu: úspěšná demonstrace ještě neznamená, že máme připravené řešení na zavolání. Pokud by se náhle objevil asteroid na kolizní dráze se Zemí a bylo potřeba jednat, v současnosti není k dispozici další hotová sonda typu DART, která by čekala ve skladu na rychlý start. Připravit takovou misi trvá roky, stojí peníze a vyžaduje politickou vůli udržovat schopnosti v pohotovosti i v době, kdy se zrovna nic neděje.
Jako příklad nejistoty odborníci zmiňují situace, kdy se u nově objeveného objektu krátce objeví nenulová pravděpodobnost srážky v budoucnu, ale s dalšími měřeními se riziko zpřesní a může klesnout až na nulu. Z vědeckého pohledu jde o běžný proces: první výpočty pracují s velkou nejistotou, další pozorování dráhu postupně zpřesňují. Z pohledu veřejnosti je to ale stresující připomínka, že hranice mezi klidem a panikou někdy závisí na tom, jestli se podaří objekt v příštích týdnech a měsících znovu zachytit a doměřit.
Právě proto se NASA snaží posunout těžiště obrany od improvizace k prevenci. Klíčový je čas. Pokud asteroid odhalíte s mnohaletým předstihem, i relativně malý zásah může stačit k tomu, aby se v dlouhém horizontu dráha vychýlila o bezpečnou vzdálenost. Když ho odhalíte pozdě, roste tlak na rychlé, drahé a rizikové řešení, nebo na civilní krizové scénáře, evakuace a minimalizaci škod.
Jedním z nejdůležitějších kroků má být připravovaný vesmírný teleskop NEO Surveyor. NASA od amerického Kongresu dostala úkol najít více než 90 procent blízkozemních objektů větších než 140 metrů, a NEO Surveyor má pomoci právě s tím, co je ze Země nejhůř viditelné. Vesmírná observatoř má lépe zachytávat i tmavé asteroidy a rozšířit schopnost hledat objekty v oblastech oblohy, které jsou pro pozemní teleskopy problematické. Ambice je jasná: během zhruba deseti let zásadně zmenšit počet neznámých rizikových těles.
Z celé debaty nakonec vychází jednoduché poselství. Planetární obrana není o jednom hrdinském zásahu ve stylu poslední minuty, ale o trpělivé práci, statistice, přesných měřeních a dlouhodobém financování. Každý nově objevený asteroid je vlastně dobrá zpráva: z neznámé hrozby se stává známý objekt s vypočitatelnou dráhou. A čím víc času získáme mezi objevením a případným rizikem, tím realističtější je, že se jednou místo paniky bude řešit jen dobře naplánovaný manévr.
Jinými slovy, největší nebezpečí často neleží v tom, co se řítí k Zemi, ale v tom, co zatím ještě ani nevidíme. NASA i vědci okolo ní proto tlačí na jediné opravdu spolehlivé řešení: najít je dřív, než si cestu k nám najdou sami.