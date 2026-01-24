Vědci se chytají za hlavu: Nesmírně cenný nález ležel 30 let bez povšimnutí
24. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
K zásadnímu nálezu došlo již před desítkami let, až nyní ale konečně někdo poznal, o co se vlastně jedná.
V prestižním vědeckém časopisu Science Advances vyšla nová studie, která obsahuje zjištění, která do jisté míry upravují představy o pradávné historii Evropy.
Vědci totiž na jihu Anglie našli pravěké, půl milionu let staré kladivo vyrobené z velmi vzácného a ceněného materiálu: Ze sloní kosti.
„Tento významný objev ukazuje důmyslnost a šikovnost našich dávných předků. Nejenže skvěle znali všechny materiály, které měli k dispozici, také skvěle chápali, jak z nich vyrobit vysoce sofistikované a řemeslně kvalitní nástroje,“ vysvětluje hlavní autor studie Simon Parfitt v tiskové zprávě.
Debatované kladivo naši prastaří předkové s největší pravděpodobností používali k údržbě jiných kamenných nástrojů: Bušením do kamene z něj lámali odštěpky a získávali tak nabroušené ostří.
Podobné a ještě o poznání starší nástroje už se dříve našly v Africe. V Evropě se nicméně jedná o nejstarší kostěné kladivo vůbec a s největší pravděpodobností šlo o ceněný poklad: Sloni a mamuti sice v Evropě žili v tu dobu celkem běžně, k jejich kostem se ale člověk dostával jen s obtížemi.
Trochu kuriózní však je, že se vlastně nejedná o úplně nový nález: Kostěný úlomek totiž archeologové odhalili už počátkem 90. let. V tu chvíli ale nikdo nepoznal, nač se vlastně dívá.
Až nyní při druhém prozkoumání naleziště vědci využili moderní metody trojrozměrného skenování a elektronového mikroskopu, díky nimž odhalili stopy po lidském používání a mikroskopické zbytky pazourku, které dokazují, že se s kostí opakovaně bušilo do kamene.
Vědci odhadují, že nástroj vyrobili buďto raní neandrtálci, nebo zástupci člověka heidelberského. Úlomek ale bohužel není dost velký na to, aby se dal jeho původ určit s větší přesností.
„Naši dávní předci byli velmi sofistikovaní, když přišlo na nástroje. Sebrání a opracování úlomku sloní kosti a jeho opakované používání k tvarování a ostření kamenných nástrojů svědčí o vyspělém myšlení a schopnosti abstraktního uvažování. Prastaří lidé byli mimořádně vynalézaví při shromažďování dostupných materiálů a měli rovněž vytříbený cit pro to, jak je nejlépe využít,“ dodává spoluautorka studie Silvia Bello.