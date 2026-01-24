Penny vytáhlo trumfy, tenhle výrobek snad jinde levněji neseženete
24. 1. 2026 – 6:42 | Zprávy | Anna Pecena
Lednový Penny leták je přesně ten typ nabídky, u které se vyplatí zpomalit krok mezi regály a přepočítat si nákup dvakrát. Od základních potravin přes maso až po sladkosti a pečivo – ceny jdou tvrdě dolů a některé položky působí skoro jako návrat o pár let zpátky. Platí od 22. 1. do 28. 1. 2026 a kdo přijde pozdě, má smůlu.
Maso a základy, bez kterých se doma neobejdete
Největší pozornost si v letáku krade maso. Vepřová kýta bez kosti vychází na 79,90 Kč za kilo, což je částka, která potěší každého, kdo plánuje klasický český oběd. Kuřecí prsní řízky jsou za 119,90 Kč za kilo a kuřecí zadní čtvrtky dokonce za 69,90 Kč. Pro rodiny, které vaří ve velkém, je to jasná volba.
Základní potraviny drží podobně nízkou laťku. Jihočeské máslo Madeta stojí 42,90 Kč, eidam plátky vyjdou na 14,90 Kč a smetana na vaření je za 24,90 Kč. Kdo řeší lednici po svátcích, tady ji doplní bez pocitu viny.
Sladké pokušení, pečivo a něco k pití
Leták myslí i na mlsné jazýčky. Buchtičky s povidlovou náplní jsou za 29,90 Kč a klasický medovník vyjde na 159,90 Kč. K snídani nebo ke kávě se hodí i kaiserky za 3,50 Kč kus nebo dřevorubecký chléb za 24,90 Kč.
Pití? Kofola v dvoulitrové láhvi stojí 22,90 Kč a pivo Braník je za 8,90 Kč. Pro domácí posezení ideální kombinace, která nezatíží peněženku víc, než je nutné.
Ovoce, zelenina a bonusy navíc
Ovoce a zelenina v Penny tentokrát hrají výraznou roli. Banány jsou za 24,90 Kč za kilo, pomeranče za 22,90 Kč a mango vyjde na 24,90 Kč za kus. Barevné papriky stojí 54,90 Kč za kilo a salát lze pořídit za 19,90 Kč.
Zajímavým bonusem jsou i řezané květiny. Tulipány nebo růže se pohybují okolo 69,90 Kč za svazek, což z letáku dělá nečekaně dobrou zastávku i pro ty, kdo chtějí udělat radost někomu doma.
Celkově jde o nabídku, která míří přesně na běžné domácnosti. Žádné experimenty, ale poctivá klasika za ceny, které stojí za pozornost. Kdo chce ušetřit na týdenním nákupu, tady má jasno.