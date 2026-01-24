Lunární horoskop na sobotu 24. ledna: Dnešní hvězdná konstelace přeje romantice a nečekaným zvratům
24. 1. 2026 – 7:20 | Magazín | Natálie Kozak
Zatímco pro většinu znamení je dnešek dnem mírné aktivity a neutrálních tónů, Berani, Lvi a Střelci by se měli připravit na jízdu. Vesmír si pro ně na dnešní odpoledne připravil události, které vybočují z běžné rutiny. Nechte se inspirovat lunárním vlivem a otevřete se změně.
Sobota 24. ledna 2026 nás zve k jemnému zastavení. Měsíc se aktuálně nachází v dynamickém znamení Berana a v kalendáři svítí sedmý lunární den. Symbolem tohoto dne je Motýl, který nám připomíná, že i my se můžeme zbavit starých nánosů a s lehkostí se otevřít novým začátkům. Je to ideální čas pro očištění těla i ducha.
Zdraví a očista
Dorůstající měsíc v Beranu nám sice dodává energii, ale zároveň nás činí citlivějšími v oblasti trávení a nervové soustavy.
- Detoxikace: Pokud jste uvažovali o krátkém terapeutickém půstu nebo očistě žaludku a střev, dnešek je k tomu jako stvořený. Detoxikační procedury budou mít mnohem hlubší účinek než jindy.
- Nervová soustava: Váš periferní nervový systém může být dnes o něco zranitelnější. Snažte se vyhnout stresovým situacím. Pokud věříte v sílu drahých kamenů, jako ochranný amulet vám skvěle poslouží morion, který pomáhá stabilizovat vnitřní klid.
- Pohyb: S fyzickou aktivitou to nepřehánějte. Zvolte raději mírnější tempo- procházku v přírodě nebo jemné protahování.
Estetika a barvy dne
Abyste podpořili harmonii a vnitřní rovnováhu, vsaďte dnes na neutrální barvy. Odstíny béžové, šedé nebo krémové vám pomohou zůstat v klidu a nenechat se strhnout ohnivou energií Berana, která by v kombinaci s výraznými barvami mohla působit až příliš agresivně.
Vztahy a nečekaná setkání
Dnešní den v sobě nese potenciál změnit váš obvyklý životní rytmus. Buďte otevření novým lidem, které potkáte. Právě dnešní setkání mohou mít osudový vliv na vaši budoucnost, a to zejména v romantické sféře.
Co čeká ohnivá znamení?
Zatímco dopoledne se ponese v klidnějším duchu, odpoledne nabere na obrátkách u těch z vás, kteří jste se narodili v ohnivém živlu:
- Berani, Lvi a Střelci: Připravte se na zajímavé a neobvyklé události. Vesmír vám do cesty přihraje situace, které vás mohou vyvést z rutiny, ale zároveň vám přinesou novou inspiraci.