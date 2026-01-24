Dnes je sobota 24. ledna 2026., Svátek má Milena
Lunární horoskop na sobotu 24. ledna: Dnešní hvězdná konstelace přeje romantice a nečekaným zvratům

24. 1. 2026 – 7:20 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na sobotu 24. ledna: Dnešní hvězdná konstelace přeje romantice a nečekaným zvratům
zdroj: Freepik.com
Zatímco pro většinu znamení je dnešek dnem mírné aktivity a neutrálních tónů, Berani, Lvi a Střelci by se měli připravit na jízdu. Vesmír si pro ně na dnešní odpoledne připravil události, které vybočují z běžné rutiny. Nechte se inspirovat lunárním vlivem a otevřete se změně.

Sobota 24. ledna 2026 nás zve k jemnému zastavení. Měsíc se aktuálně nachází v dynamickém znamení Berana a v kalendáři svítí sedmý lunární den. Symbolem tohoto dne je Motýl, který nám připomíná, že i my se můžeme zbavit starých nánosů a s lehkostí se otevřít novým začátkům. Je to ideální čas pro očištění těla i ducha.

Zdraví a očista

Dorůstající měsíc v Beranu nám sice dodává energii, ale zároveň nás činí citlivějšími v oblasti trávení a nervové soustavy.

  • Detoxikace: Pokud jste uvažovali o krátkém terapeutickém půstu nebo očistě žaludku a střev, dnešek je k tomu jako stvořený. Detoxikační procedury budou mít mnohem hlubší účinek než jindy.
  • Nervová soustava: Váš periferní nervový systém může být dnes o něco zranitelnější. Snažte se vyhnout stresovým situacím. Pokud věříte v sílu drahých kamenů, jako ochranný amulet vám skvěle poslouží morion, který pomáhá stabilizovat vnitřní klid.
  • Pohyb: S fyzickou aktivitou to nepřehánějte. Zvolte raději mírnější tempo- procházku v přírodě nebo jemné protahování.

Estetika a barvy dne

Abyste podpořili harmonii a vnitřní rovnováhu, vsaďte dnes na neutrální barvy. Odstíny béžové, šedé nebo krémové vám pomohou zůstat v klidu a nenechat se strhnout ohnivou energií Berana, která by v kombinaci s výraznými barvami mohla působit až příliš agresivně.

Vztahy a nečekaná setkání

Dnešní den v sobě nese potenciál změnit váš obvyklý životní rytmus. Buďte otevření novým lidem, které potkáte. Právě dnešní setkání mohou mít osudový vliv na vaši budoucnost, a to zejména v romantické sféře.

Co čeká ohnivá znamení?

Zatímco dopoledne se ponese v klidnějším duchu, odpoledne nabere na obrátkách u těch z vás, kteří jste se narodili v ohnivém živlu:

  • Berani, Lvi a Střelci: Připravte se na zajímavé a neobvyklé události. Vesmír vám do cesty přihraje situace, které vás mohou vyvést z rutiny, ale zároveň vám přinesou novou inspiraci.
