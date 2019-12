Vánoční zázrak, který ukázal, že i za války existuje lidskost

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Měli po sobě střílet, místo toho se za úsvitu 25. prosince 1914 za zákopů na západní frontě u belgického městečka Ypry ozval zpěv koled. Vojáci, kteří se ještě den před tím vraždili, vyšli ze zákopů beze zbraní a společně se svými protivníky zpívali, jedli, vyměňovali si dárky a odehráli několik fotbalových zápasů. Vánoční zázrak, který se už nikdy neopakoval.

U Ypry panovala skutečná vánoční atmosféra. Možná za to mohlo i to, že část německých vojáků uměla anglicky. A vše odstartovali právě němečtí vojáci – nejdříve se chórem rozezněla Tichá noc, pak se nad zákopy objevily vánoční stromečky a transparenty s nápisy "Merry Christmas" a "Frohe Weinachten".

Následně se nad zákopy vynořili i první odvážlivci, beze zbraní, v rukou místo nich drželi dárky. To už se přestali bát i Britové a vyšli Němcům vstříc. Vojáci znepřátelených velmocí si pak mezi sebou začali vyměňovat drobné dárky – cigarety, doutníky, jídlo, alkohol, ale třeba i ponožky nebo pohlednice.

Pak někdo odněkud vytáhl míč a začal se hrát fotbal. Hrálo se sice na zmrzlé půdě v bagančatech, chyběl rozhodčí, nikomu to však nevadilo. Poprvé od začátku krvavé války mohli vojáci na obou stranách vypnout, a dokonce se pobavit. A co víc – s nepřítelem. Což vlastně nebyl nikdo jiný, než stejně unavení, ztrápení, hladoví a válkou zmoření muži, se kterými by za jiných okolností na jiném místě možná poseděli u piva.

Od té doby už nikdy

Nikdo přesně neví, jak dlouho příměří trvalo. Vojáci stihli ale odehrát několik zápasů, u některých dokonce známe výsledky – například 133. královský saský regiment porazil Skoty 3:2, v jiných zápasech se pro změnu síly obrátily.

Možná nezávisle, možná v inspiraci situací na čtyřkilometrové frontě u Ypry, vojáci uzavírali příměří i na dalších místech. Většina z nich však byla krátká a vojáci zůstávali – byť v klidu – ve svých zákopech. Někde "volno" využili k odstranění pohřbení padlých vojáků, jinde se sloužily společné mše.

Odhaduje se, že do neoficiálního příměří se napříč západní frontou zapojilo několik desítek tisíc britských a německých vojáků. Když Vánoce skončily, zalezli zpět do zákopů a opět proti sobě namířili zbraně.

Podobná situace se už od té doby nikdy neopakovala. Ba naopak, v některých válkách byly svátky dokonce využívány k efektivnějšímu útoku na protivníka.