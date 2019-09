Krvavá bitva pohřbila plán na rychlou válku, do boje povolali i taxíky

Kupónová privatizace byla projektem, který sliboval splnit to, co komunistická strana nikdy nesplnila: že lidé opravdu vlastní majetek, zatímco předtím ho ovládaly anonymní struktury, zdůrazňuje v rozhovoru pro Tiscali.cz doktorand historie na Oxfordské univerzitě Martin Babička. Hovoří také o tehdejší představě Západu a marketingu privatizačních fondů. více

Mistrovství Evropy juniorů probíhalo od 10. do 17. srpna v polské Vratislavi. V rámci pěti kategorií se sjelo celkem 60 týmů z celé Evropy. Česká juniorská reprezentace jako jediná poslala týmy do všech kategorií. Nejlépe se z nich umístily dívky do 17 let, které ve finále zdolaly překvapení turnaje Maďarsko. Pro Českou republiku je to vůbec první zlatá medaile v historii. Nejúspěšnějším národem se na turnaji stala Francie se čtyřmi cennými kovy. více