Aktualizováno: Válka na Ukrajině, 14. den. EU přidá na sankční seznam dalších 160 Rusů

(AKTUALIZOVÁNO, 14:23) Státy Evropské unie se dnes shodly na uvalení dalších sankcí kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů. Unie také rozšíří vyloučení z mezinárodního platebního systému SWIFT i na běloruské banky. Oznámila to Evropská komise.

Mezi lidmi, kterým EU zmrazí majetek na svém území a zakáže cesty do unijních států, je 146 členů Rady federace, horní komory ruského parlamentu, která ratifikovala smlouvy se samozvanými separatistickými republikami na východě Ukrajiny. Kromě nich se postihy vztahují i na 14 oligarchů napojených na režim ruského prezidenta Vladimira Putina.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine •Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members •Belarus banking sector •Export of maritime navigation technology to Russia •Adding crypto-assets

Unijní opatření se po několika předchozích vlnách sankcí budou vztahovat na 862 ruských činitelů a 53 subjektů. EU se dnes rovněž shodla na zákazu exportu námořních navigačních a komunikačních systémů do Ruska.

Sedmadvacítka také zmrazí platební styk s běloruskou centrální bankou a vyloučí ze systému SWIFT tři velké běloruské banky.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:00) Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo dokument, o němž tvrdí, že jde o originál tajného rozkazu svědčícího o tom, že Kyjev připravoval na březen útok na Donbas. Informovala o tom agentura TASS. Ukrajinská strana zatím na tuto zprávu nereagovala. Část Donbasu na východě Ukrajiny ovládají proruští separatisté. Ochranou ruského obyvatelstva v Donbasu Moskva mimo jiné ospravedlňuje svou nynější agresi vůči Ukrajině.

Podle ruského ministerstva ve zmíněném rozkazu z ledna, který byl předán velení ukrajinské Národní gardy, je „podrobně rozepsán plán přípravy jedné z úderných skupin na útočné operace v zóně takzvané operace spojených sil v Donbasu“, napsal TASS.

Tajný rozkaz podle Moskvy vydal velitel Národní gardy generálplukovník Mykola Balan 22. ledna. Podle názvu dokumentu se mělo jednat o „organizaci výcviku praporu taktické skupiny 4. operační brigády k plnění bojových (speciálních) úkolů v operaci společných sil v rámci brigády ozbrojených sil Ukrajiny“.

(9:59, původní zpráv) Kyjev informaci o setkání Lavrova a Kuleby potvrdil. Moskva vychází z toho, že se jednání uskuteční, informovala podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Šlo by o schůzku mezi oběma znepřátelenými zeměmi na dosud nejvyšší úrovni od 24. února, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

„(Rozhovory) by měly být zítra (ve čtvrtek). Vycházíme z faktu, že jelikož je potvrdila ukrajinská strana, tak se budou konat, vzhledem k tomu, že jsou iniciativou Turecka, které organizuje všechny ty události, na jejichž okraji by se mělo setkání odehrát,“ řekla podle TASS Zacharovová v rádiu Sputnik.

Podle Zacharovové se ruská strana na jednání připravuje, nekomentovala ale pozici, s níž Moskva k rozhovoru přistoupí. Lavrov podle mluvčí zamíří do Turecka už dnes.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.



Hope this step will lead to peace and stability.