V reakci na válku na Ukrajině chce 15 evropských zemí společný systém protivzdušné obrany

Německo a 14 dalších spojenců NATO, včetně Česka a Slovenska, podepsalo prohlášení o záměru společného nákupu systémů protivzdušné obrany. Jedná se o projekt společné protiraketové obrany, o němž v srpnu v Praze hovořil německý kancléř Olaf Scholz.

Evropské státy, které se chtějí podílet na obranném systému proti balistickým raketám a dalším hrozbám ze vzduchu podle návrhu německého kancléře, podepsaly prohlášení na okraj nynějšího setkání ministrů obrany v bruselské centrále NATO. Předběžná smlouva má odstartovat první plánování rozsáhlého projektu.

Na projektu se hodlá kromě Německa, Česka a Slovenska podílet také Británie, Norsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgie, Finsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Rumunsko a Slovinsko. Kromě toho se podle diplomatů chce připojit také Estonsko.

Podpisu deklarace o projektu s názvem European Sky Shield Initiative se za Česko zúčastnil náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec, vyplývá z fotografie, kterou na twitteru zveřejnilo německé ministerstvo obrany.

Podle německé ministryně obrany Christine Lambrechtové by se v případě nákupu systému protivzdušné obrany mohlo jednat o izraelský systém Arrow 3, ale ještě nepadlo definitivní rozhodnutí. Země také usilují o pořízení dalších amerických systémů Patriot, kterým je už nyní vyzbrojen bundeswehr nebo nizozemská armáda. Cílem má být výrazné zvětšení raketového deštníku propojením několika systémů a zvýšená ochrana před balistickými raketami či útoky s pomocí bezpilotních letounů.

Scholz v srpnovém projevu na Univerzitě Karlově v Praze hovořil o svých představách budoucnosti demokratické Evropy. Jako hrozbu zmínil nedostatečnou vzdušnou obranu, do které by rád zapojil ostatní evropské země. „A Německo bude tuto budoucí protivzdušnou obranu navíc koncipovat tak, aby se na ní mohly podílet, pokud o to budou mít zájem, i evropští sousedé, například Poláci, pobaltské země, Nizozemci, Češi, Slováci nebo naši skandinávští partneři,“ řekl Scholz.

O chystaném podepsání dokumentu ve středu informoval německý zpravodajský magazín Der Spiegel. Plán je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Mnoho evropských zemí si uvědomilo, že se na protivzdušné obraně v uplynulých letech příliš šetřilo, napsal týdeník.

Software pro systém řízení palby pořídí obrana z Německa za 220 milionů

Software pro systém řízení palby státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ) koupí od společnosti ESG. Německá firma dodá svůj program Adler. Cena zakázky je asi 220 milionů korun. Informaci o zakázce vzala ve středu na vědomí vláda.

VTÚ byl v roce 2020 pověřen jako národní integrátor, aby zajistil dodání důležitého systému řízení palby. Za úkol tak měl uspořádat samotnou soutěž dodavatelů. Jako vítěze v ní vybral systém řízení palby Adler od ESG.

„Ministerstvo obrany se při výběru automatizovaného systému řízení palby ztotožňuje s doporučením VTÚ, který tento systém na základě komisionálního jednání vybral,“ uvedl mluvčí ministerstva Jiří Táborský. Ve výběrové komisi byli podle něj zástupci VTÚ, ministerstva obrany i armády. Dodal, že nákup softwaru je nezbytný kvůli celkové modernizaci řízení palby a zajištění její vyšší efektivnosti.

„Systém byl vybrán proto, že splňuje všechna kritéria stanovená armádou,“ poznamenal Táborský. Je podle něj mimo jiné plně kompatibilní se systémy používané v rámci Severoatlantické aliance a může být použit ve všech dělostřeleckých platformách české armády. „Jedním z rozhodujících kritérií byla též nabídka nízké ceny,“ dodal mluvčí.

VTÚ jako integrátor kromě dodávky vlastního softwaru zabezpečí také dodávku hardwaru a systém zavede pro všechny dělostřelecké a minometné platformy české armády. Za úkol bude mít i modernizaci a školení personálu.

Systém řízení palby lze popsat jako informační systém velení a řízení dělostřelectva, který je určený k automatizaci procesu, při němž vojáci získávají a zpracovávají data důležitá pro dělostřeleckou palbu. Jeho pořízení je podle dřívějšího vyjádření ministerstva součástí českého závazku v rámci Severoatlantické aliance (NATO). Využívat ho budou mimo jiné nové samohybné houfnice Caesar, které ministerstvo pořizuje od francouzské firmy Nexter Systems.