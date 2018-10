V Praze se jedná o koalici. Možná bude bez ANO i ODS

Místopředseda a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna chce podle médií kvůli výsledku sociální demokracie v komunálních volbách rezignovat na své stranické funkce. Podle prezidenta Miloše Zemana to není přijetí odpovědnosti za volební výsledky, ale zbabělost.

0:59