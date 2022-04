V Pekingu se začíná masově testovat. Obyvatelé se bojí uzávěry jako v Šanghaji

Před supermarkety a obchody se tvořily dlouhé fronty s tím, jak se obyvatelé vydali nakupovat zásoby v obavách z možné přísné uzávěry podobné té v největším čínském městě Šanghaji. Informuje o tom BBC.

V Čchao-jangu, kde žije asi 3,5 milionu lidí, se o víkendu potvrdilo 26 případů koronavirové nákazy. V rámci současné vlny infekcí v hlavním městě Číny je to zatím nejvyšší počet. Obyvatelé obvodu i lidé, kteří tam dojíždějí za prací, se musejí nechat otestovat v tomto týdnu třikrát.

„Připravuji se na nejhorší,“ řekl vysokoškolský student Čang z přilehlého obvodu Chaj-tien. Přes internet si objednal nejrůznější pamlsky a téměř pět kilogramů jablek.

Podobně jako on vyrazili nakupovat on-line i v obchodech lidé po celém hlavním městě, aby si vytvořili zásoby zeleniny, čerstvého masa, instantních nudlí a toaletního papíru.

Panické nakupování a následný dočasný nedostatek zboží v obchodech si od začátku pandemie covidu-19 zažilo mnoho zemí světa. Obavy obyvatel Pekingu jsou ale částečně odůvodněné situací v Šanghaji, kde je už několik týdnů pod přísnou uzávěrou většina z tamních 25 milionů obyvatel.

Problémy s nedostatkem jídla nyní v Šanghaji pramení zejména z toho, že ve městě není dostatek kurýrů, kteří by objednávky obyvatelům zavřeným doma rozváželi, poznamenala agentura Reuters.

Uzávěra Šanghaje vzbudila celosvětovou pozornost. Mnoho obyvatel města totiž mělo potíže obstarat si potraviny a uchýlilo se ke směnnému obchodu či nakupování velkého množství zásob. Hlášeny byly také problémy se zajištěním běžné lékařské péče.

