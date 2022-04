Pokutu za večírky v Downing Street dostane i Johnson a ministr financí Sunak

Oznámení přišlo jen krátce poté, co policie informovala, že v souvislosti s vyšetřováním večírků, při nichž se nedodržovaly tehdy platné společenské restrikce, udělí dalších 30 pokut. Již koncem března přitom rozdala prvních 20 peněžitých trestů. Šéf labouristů Keir Starmer vyzval Johnsona k okamžité rezignaci, lídr liberálních demokratů Ed Davey požaduje hlasování Dolní sněmovny o nedůvěře vládě.

„Premiér a ministr financí dnes obdrželi oznámení, že jim metropolitní policie plánuje udělit blokovou pokutu,“ uvedl ve vyjádření mluvčí Downing Street a dodal, že v tuto chvíli nemá žádné další detaily. Pokutu přitom dostane rovněž Johnsonova manželka Carrie, oznámila její mluvčí.

„Boris Johnson a Rishi Sunak porušili zákon a opakovaně lhali britské veřejnosti. Oba musí rezignovat,“ uvedl v reakci na oznámení šéf opozičních labouristů Starmer. „Konzervativci jsou zcela nezpůsobilí vládnout. Británie si zaslouží někoho lepšího,“ dodal.

Britská policie již řadu týdnů vyšetřuje 12 setkání v Downing Street a jiných částech vládní čtvrti Whitehall, která se podle britských médií konala v době, kdy v Británii platily přísné restrikce přijaté v boji proti covidu-19. Předseda vlády se v této souvislosti sice několikrát omluvil, odmítl ale uznat, že se provinil proti platným nařízením.

Here’s BBC News announcing Johnson and Sunak being fined for breaking lockdown rules pic.twitter.com/DBbBzTdSu8