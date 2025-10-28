V New Yorku nenajdete skoro nikde třinácté patro. Pověra porazila logiku
V New Yorku nenajdete třináctku skoro nikde – ne v domech, ne ve výtazích, a často ani na papíře. Z pověry se tu stala tradice, která už desítky let formuje architekturu města, jež se jinak považuje za moderní a racionální.
Když vstoupíte do výtahu v některém z newyorských mrakodrapů a podíváte se na panel s tlačítky, možná vás překvapí, že mezi dvanáctkou a čtrnáctkou zeje prázdné místo. Žádná třináctka. Není to chyba ani technická zvláštnost – jde o záměr. Víc než devadesát procent obytných budov ve městě totiž nemá patro označené číslem 13. Některé jej nahrazují označením 12A, jiné prostě přeskakují rovnou na 14.
Podle údajů společnosti Otis Elevator, která ve městě spravuje tisíce výtahů, chybí tlačítko pro 13. patro u 85 procent z nich. V praxi to znamená, že výtah prostě jede z 12. do 14., jako by mezi nimi nic nebylo. Někdy se třinácté patro skutečně fyzicky nachází, ale místo bytů se v něm ukrývají technické místnosti, sklady nebo servisní prostory. Ve městě, kde se platí za každý metr čtvereční, působí taková ztráta prostoru téměř paradoxně.
Zajímavé je, že tato pověra se netýká všech. Slavné stavby jako Empire State Building nebo Flatiron Building třinácté patro oficiálně mají. Tyto symboly města, spjaté s jeho historií a prestiží, si mohou dovolit jít proti proudu. Ale v běžných obytných domech nebo hotelech se na riziko raději nehraje.
Strach z čísla, který řídí architekturu
Architektonický historik a právník Andrew Alpern, který se newyorskými budovami zabývá desítky let, k tomu říká: „Na světě je spousta lidí, kteří z jakéhokoli bláznivého důvodu považují číslo 13 za nešťastné. A z pohledu developera to dává smysl – majitel chce pronajmout prostory, ne ztrácet nájemníky kvůli pověře.“
Podle Alperna možná všechno začalo u jednoho majitele, který si všiml, že o byty ve 13. patře není zájem. Tak je prostě přeznačil. Další ho napodobil a brzy se z toho stala tradice – něco jako povinná markýza nad vchodem nebo dva keře v květináčích po stranách dveří. Typicky newyorský detail, který přežil desítky let jen proto, že „pro jistotu“.
Z podobné absurdity si udělal legraci i televizní moderátor Andy Cohen, který žije v duplexu ve West Village. Jeho dům číslování pater jednoduše přeskočil. „Bydlel jsem ve 12. a 14. patře a už to samo o sobě bylo zvláštní,“ říká Cohen. „Ale představte si, jak to mám vysvětlit dětem, až se budou učit počítat. Na druhou stranu – čtrnáctka prostě zní líp než třináctka.“
Třináctka v Bibli i v tarotu
Odkud se ale ten strach vzal? Odpověď není úplně jasná a historici i psychologové se přou dodnes. Jedna teorie sahá až do křesťanské tradice – při Poslední večeři usedl ke stolu jako třináctý Jidáš, který Ježíše zradil. Jiní zase připomínají severskou mytologii, kde byl třináctým hostem na hostině, již pořádal Ódin, bůh neplechy Loki. A v tarotu? Tam představuje třináctá karta smrt.
Společnost Undivided Real Estate přidává ještě jiný pohled: protože rok má dvanáct měsíců, představuje třináctka cosi navíc, něco mimo známý cyklus. Symbolizuje neznámo a narušení řádu – a právě to v lidech probouzí neklid. Strach z čísla 13 má dokonce vlastní jméno: triskaidekafobie. Podle průzkumu agentury Gallup z roku 2007 by se 13 procent Američanů necítilo dobře, kdyby měli přespávat nebo bydlet ve 13. patře. Ironické číslo, které by se nejspíš líbilo i samotné třináctce.
Pověra je ale natolik zakořeněná, že ovlivnila i svět realit. Mnozí kupující se jednotkám s tímto číslem vyhýbají, hotely je vynechávají, a i tam, kde se na čísla obvykle nehledí, se s třináctkou raději nehraje. V městě, které nikdy nespí, zkrátka existuje jedno patro, které jako by nikdy nebylo. A možná právě to mu dodává trochu tajemství – kousek iracionálního kouzla uprostřed racionálního mrakodrapu.