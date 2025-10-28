Nikdy neměl vztah! Mladý herecký fešák: "Nevím, kdo by se mnou vydržel"
28. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Jeden z nejnadějnějších mladých herců na sebe prozradil překvapivou věc.
František Prachař je mladý herec, kterého si nespletete: V nastupující herecké generaci byste nenašli moc šmrncovnějších a sympatičtějších mladých pánů.
Dávalo by proto smysl očekávat, že na Františkovu přízeň musí slečny stát hotové fronty. Sám mladý herec ale prozradil, že moc vztahových zkušeností zatím nemá.
Respektive vůbec žádné: „Já jsem single celý život, takže až se to jednou změní, budu o tom informovat, ale nevím, kdo by se mnou vydržel. Takže to moc nevidím. Ale samozřejmě nebráním se tomu,“ ušklíbl se v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Jak by řekl Adam Mišík: Mně se líbí hezké holky. Byl bych rád, kdyby mi nějaká slečna třeba poslala nějaký hezký obrázek nakreslený vodovkami. Miluji vodovky, voskovky a fixy,“ dodal.
Františkovi je 17 let, naučit se, že akvarel je malba, má tudíž času ještě dost.
A neznamená to ani, že by byl nejmladší z Prachařů snad úplně nepolíbený: Však vzpomeňme, jak si například letos na filmovém festivalu v Karlových Varech málem ukousl hlavu s neznámou cizinkou.
S jiným mužem už ale zkušenosti také má: V seriálové scéně si totiž dal pusu s Tomasem Pšeničkou. Který navíc chodí s Františkovou sestrou, Josefínou Prachařovou.
„S panem Pšeničkou jsme si na kameru dali takovou pusu. Tom říkal, že mám hrubší rty než Josefína, což mě znepokojuje, protože si to absolutně nemyslím. A chtěl bych panu Pšeničkovi vzkázat, že on má rty jako šmirgl papír, takže ať je radši potichu,“ smál se mladý herec.
František si vyzkoušel i modeling, o změně kariéry ale neuvažuje: „Já jsem šel na pár přehlídek, hlavně na Fashion Week. Je to taková moje volnočasová aktivita, ne něco, co bych chtěl dělat do budoucna,“ uvedl.
„Herectví a hudba mě nějakým způsobem naplňují a baví. Já jsem určitě přemýšlel, jestli půjdu na DAMU, nebo ne, a uvidím do budoucna. Teď si spíš myslím, že jo, protože divadlo je věc, která mě baví ještě trošku jinak než natáčení. Takže na DAMU bych momentálně chtěl,“ zakončil.