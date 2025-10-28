Tři znamení zvěrokruhu, kterým podzim přinese štěstí: Kdo ožije a kdo bude ve svém živlu?
28. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | BS
Chmurné počasí nepřináší jen úzkost a špatnou náladu. Některá znamení se naopak mohou těšit na radost a energii.
Štír
Štíři se většinou řadí spíše k ohnivým osobnostem. Bývají vášniví, bojovní a vytrvalí. Mohou se pochlubit stabilitou a houževnatostí, ale také skrytou ostrostí a rychlým hněvem.
V závislosti na situaci ale dovedou také dobře naslouchat a vnímat city. Podzim bude letos ideální právě k tomu a citů se chystají plné hrsti.
Důležité bude se především neleknout a nechat emoce plynout naplno. Temperamentní Štíři se pak dočkají nečekaných překvapení a pro podzim až skoro necharakteristické radosti.
Blíženec
Blíženci bývají sangvinističtí, trochu dvojací a občas také celkem nervózní, protože mají sklony si na sebe vztahovat věci, které se jich ani týkat nemusejí. Podzimní splín jim však nehrozí.
Naopak, ohnivé barvy stromů, vír rudé a oranžové při každém vánku a zvláštně familiární šeď oblohy budou letos fungovat jako balzám, který zažene všechny obavy. Zůstane jen úsměv a vnitřní klid.
Blížence čeká spokojený podzim, který nabídne příležitosti upevnit vztahy, zahladit dávné spory a zbavit se obav v oblasti kariéry.
Panna
Melancholické, jemné a něžné Panny bývají na podzim ve svém živlu a ani letos tomu nebude jinak.
Jejich bohatý vnitřní život bude rezonovat s podzimními náladami a vrozená schopnost naslouchat i vyčkávat se k období, kdy se okolí ukládá k metaforickému a občas i doslovnému spánku, mimořádně hodí.
Panny bývají mimořádně přizpůsobivé a všestranné, během podzimu se ale letos více vyplatí si stát za svým a soustředit se na jeden důležitý cíl namísto několika najednou.