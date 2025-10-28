Dnes je úterý 28. října 2025.
Počasí dnes 9°C Občasný déšť

Tři znamení zvěrokruhu, kterým podzim přinese štěstí: Kdo ožije a kdo bude ve svém živlu?

28. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | BS

Tři znamení zvěrokruhu, kterým podzim přinese štěstí: Kdo ožije a kdo bude ve svém živlu?
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Chmurné počasí nepřináší jen úzkost a špatnou náladu. Některá znamení se naopak mohou těšit na radost a energii.

Štír

Štíři se většinou řadí spíše k ohnivým osobnostem. Bývají vášniví, bojovní a vytrvalí. Mohou se pochlubit stabilitou a houževnatostí, ale také skrytou ostrostí a rychlým hněvem.

V závislosti na situaci ale dovedou také dobře naslouchat a vnímat city. Podzim bude letos ideální právě k tomu a citů se chystají plné hrsti.

Důležité bude se především neleknout a nechat emoce plynout naplno. Temperamentní Štíři se pak dočkají nečekaných překvapení a pro podzim až skoro necharakteristické radosti. 

Blíženec

Blíženci bývají sangvinističtí, trochu dvojací a občas také celkem nervózní, protože mají sklony si na sebe vztahovat věci, které se jich ani týkat nemusejí. Podzimní splín jim však nehrozí.

Naopak, ohnivé barvy stromů, vír rudé a oranžové při každém vánku a zvláštně familiární šeď oblohy budou letos fungovat jako balzám, který zažene všechny obavy. Zůstane jen úsměv a vnitřní klid.

Blížence čeká spokojený podzim, který nabídne příležitosti upevnit vztahy, zahladit dávné spory a zbavit se obav v oblasti kariéry.

Panna

Melancholické, jemné a něžné Panny bývají na podzim ve svém živlu a ani letos tomu nebude jinak.

Jejich bohatý vnitřní život bude rezonovat s podzimními náladami a vrozená schopnost naslouchat i vyčkávat se k období, kdy se okolí ukládá k metaforickému a občas i doslovnému spánku, mimořádně hodí.

Panny bývají mimořádně přizpůsobivé a všestranné, během podzimu se ale letos více vyplatí si stát za svým a soustředit se na jeden důležitý cíl namísto několika najednou.

Tagy:
podzim horoskop
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

V New Yorku nenajdete skoro nikde třinácté patro. Pověra porazila logiku

Následující článek

Česko si dnes připomene výročí vzniku Československa, prezident Pavel předá vyznamenání

Nejnovější články