V hromadném hrobě u Kyjeva se našlo tělo českého občana

V hrobě u města Makariv, v němž byly objeveny ostatky občana ČR, byla ještě dvě další těla. Na místě se našly české doklady. Místní policie uvedla, že devětačtyřicetiletý Čech se přestal blízkým ozývat 3. března.

Dvě další těla se úřadům zatím nepodařilo identifikovat, byla ale v civilním oblečení. „Dvě osoby byly zastřeleny ranou do hlavy, jedna do břicha,“ uvedl Andrij Něbytov z místní policie.

Ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu Čech na v zemi pracoval jako řidič kamionu. V Česku má řidič manželku a bratra, upřesnila ukrajinská policie.

Podle dřívějších informací přišel o život v zemi český dobrovolník poté, co se dostal pod palbu ruských vojáků v autě. Na věc upozornil server Voxpot. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že na Ukrajině se pohřešuje český občan. Nové vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Reportéři českého serveru Voxpot byli na začátku března na Ukrajině ostřelováni ve voze u města Makariv. Po zveřejnění reportáže se novinářům ozvala paní Simona, podle které se v téže době měl na podobném místě pohybovat její manžel Tomáš.

Na Ukrajině se v hromadném hrobě našlo tělo českého občana. Mají to dokazovat nalezené doklady.



Podle serveru Ukrajinská pravda byl hrob objeven poblíž města Makarov v Kyjevské oblasti.



2 oběti v hrobě byly zastřelené do hlavy, jedna do břicha.https://t.co/aRRf9sM1A1