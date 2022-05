Putin si volal se Scholzem, stěžoval si na zablokování rozhovorů a na nacisty

S odvoláním na Kreml to dnes napsala ruská agentura TASS. Podle mluvčího německé vlády Scholz vyzval šéfa Kremlu, aby co nejdříve dospěl k příměří ve válce s Ukrajinou. Rozhovor trval 75 minut.

Putin podle TASS upozorňoval Scholze, že rusko-ukrajinská jednání zablokovala ukrajinská strana a zmiňoval „nelidské metody ukrajinských neonacistů“. Mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit řekl, že Scholz v rozhovoru s Putinem odmítl tvrzení, že na Ukrajině je rozšířený nacismus.

Ruská vojska na Putinův rozkaz 24. února zaútočily na Ukrajinu, čímž začal největší pozemní konflikt v Evropě a také největší migrační krize na starém kontinentu od konce druhé světové války. Boje si podle odhadů už vyžádaly tisíce životů, včetně civilistů.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.