Český dobrovolník na Ukrajině: Válka tady je jiná než v Afghánistánu

Válka na Ukrajině podle českého dobrovolníka, který bojuje proti ruské invazi po boku Ukrajinců v Irpini, není srovnatelná s válkou v Afghánistánu.

Na Ukrajině čelí vojáci raketám, dělostřelectvu v podstatě nepřetržitě 24 hodin sedm dní v týdnu. Reportáž se dvěma českými bojovníky natočil zpravodaj České televize (ČT) Michal Kubal. Server Seznam Zprávy dnes zase informoval, že na Ukrajině utrpěl první český dobrovolník zranění.

Ministerstvo obrany aktuálně eviduje zhruba 600 žádostí a dotazů týkajících se vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny. Počty, kolik lidí bojovat odešlo, nezná.

„Určitě je to jiný, než třeba válka v Afghánistánu. (...) Je to takový, že když si nedáváte pozor, tak můžete hodně rychle skončit,“ řekl ČT dobrovolník Filip, který má výcvik z elitní české jednotky. Na Ukrajinu se vypravil hned po propuknutí války.

Část jeho rodiny žije na Ukrajině, cítil, že musí jít pomáhat. Slouží mezi Ukrajinci v jednom z dobrovolnických praporů vedle mužů ze Švédska, Británie nebo pobaltských zemí. Malá část z nich má podle Filipa vojenské zkušenosti. „Většinou jsou to dobrovolníci z řad branců nebo domobrany. (...) Profíci ani náhodou, je to prostě takový, že ty lidi jdou na jatka,“ podotkl.

Tvrdí, že s tím, že může v bojích na Ukrajině zemřít, je smířený. Věří ale, že v zemi zmítané válkou má své místo, učí i ostatní, aby měli větší šanci přežít.

Pomoci v boji proti válce

Pomoci Ukrajincům se vypravil také Lukáš, také on vsadil na službu v ukrajinských dobrovolnických praporech než na čekání na nasazení budované cizinecké legie, která vzniká na západě země. Chce prostě pomoci pomáhat proti válce.

„Protože podle mě (ruský prezident Vladimir) Putin se nezastaví Ukrajinou,“ řekl. Hned den po příjezdu do místa bojů se zúčastnil pohřbu padlého člena praporu, kterého zabili při útoku na ruský zásobovací konvoj východně od Kyjeva. „Když je pohřeb druhý den, co přijedete a je to zrovna jeden z jednotky, tak i když jsem ho neznal, tak prostě jako chladnýho mě to nenechává,“ uvedl český dobrovolník s vojenskými zkušenostmi ze zahraničí.

České ministerstvo obrany přesné počty českých dobrovolníků bojujících na Ukrajině nezná, aktuálně eviduje podle Jany Zechmeisterové z tiskového oddělení resortu 600 žádostí a dotazů na vstup do ozbrojených sil Ukrajiny. „Nemá ale k dispozici informace o tom, kolik občanů České republiky již odešlo bojovat na Ukrajinu,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

“Rock’n’roll!” popisuje poslední dny tvrdých bojů v Irpini český dobrovolník.



Delší verze rozhovoru s Filipem dnes v Událostech, komentářích, 22:00, @CT24zive. https://t.co/FVRSBr1Zb7 pic.twitter.com/06kBYlGoEZ — Michal Kubal (@MichalKubal) March 29, 2022

Server dnes napsal, že Česko má první případ zraněného dobrovolníka, který odjel bojovat na Ukrajinu. Má se jednat o zranění hrudníku a je ošetřován v Kyjevě, potvrdily dva důvěryhodné zdroje.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zákonem zakázanou a pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Kvůli množství individuálních žádostí se ale nejvyšší ústavní činitelé dohodli, že zájemci o službu v řadách ukrajinské armády mohou počítat s beztrestností formou abolice.