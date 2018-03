V dětství trpěli hladem, teď si to vynahrazují fastfoody. Lékaři nestíhají

Plenární zasedání čínského parlamentu v neděli schválilo změnu ústavy, z níž bude vyškrtnuta klauzule omezující výkon funkce prezidenta na 10 let. Podle očekávání hladce prošel návrh Čínské komunistické strany, který posílí pozici současné hlavy státu Si Ťin-pchinga. Ten bude moci vládnout neomezeně.

