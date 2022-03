V Česku se na zbraně pro Ukrajinu vybralo 600 milionů korun. Ukrajinci je již používají

Ukrajinci již používají na svou obranu zbraně, které byly nakoupeny z české sbírky a které dostali od české vlády.

Na dnešní bezpečnostní konferenci na Pražském hradě to řekl ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Ukrajinské velvyslanectví v Praze dnes ČTK sdělilo, že se mu podařilo na speciálním účtu na obranu země shromáždit přes 568 milionů korun. Podle ambasadora byla většina prostředků již použita na nákup zbraní a vybavení od českých výrobců.

České vládě i společnosti za pomoc poděkoval, „obrovskou solidaritu“ označil za neuvěřitelnou, ať už v podobě vyvěšených ukrajinských vlajek nebo v materiální podobě. Připomněl účet, který ukrajinská ambasáda zřídila pro nákup vojenského materiálu, vybralo se na něm 568 milionů korun a použito bylo přes 400 milionů Kč. „Utratili jsme je na nákup českých zbraní u českých výrobců a už jsou tam, kde by měly být,“ řekl Perebyjnis.

Českou republiku označil za jednoho z lídrů západních států z hlediska poskytování vojenského materiálu i humanitární pomoci. „Tyto zbraně nebudu konkretizovat, ale chtěl bych vás ujistit, že naši vojáci už tyto zbraně využívají pro obranu Ukrajiny i pro obranu Evropy včetně obrany České republiky,“ řekl.

Vojenská technika pro Ukrajinu

Česká vláda Ukrajině darovala munici, ruční zbraně, protiletadlové střely a zdravotnický materiál za více než 650 milionů korun. Podobu části dodaného materiálu ministerstvo obrany nezveřejnilo. Na dalších dodávkách se zároveň podílejí české firmy. O konkrétní pomoci nechtějí jejich zástupci z bezpečnostních důvodů mluvit. Členové bezpečnostní komunity naznačují, že nejde pouze o lehké, ale i o takzvané těžké zbraně, tedy vojenskou kolovou techniku.

Perebyjnis zdůraznil, že podporovat Ukrajinu vojenským materiálem má smysl, protože Ukrajina má šanci zvítězit. „Jen potřebujeme větší podporu, jak z hlediska zbraní, tak z hlediska sankcí, které by opravdu zasáhly ruskou ekonomiku devastujícím způsobem, aby ruská společnost pochopila, že mají vedení, které vede tuto zemi do katastrofy,“ řekl.

Ukrajinští diplomaté podle Perebyjnise chápou, že jim Západ vojensky na pomoc nepřijde, ukrajinští občané ale takovou pomoc očekávají a je pro ně těžké pochopit, že nepřichází. „Na druhou stranu musím říct, že pomoc, kterou dostává Ukrajina od Západu, Evropy, Ameriky, je obrovská,“ dodal.

Poděkoval také za pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Uvědomuje si, že podpora české společnosti nebude věčná a že začnou přicházet otázky, proč by Češi měli něco obětovat pro lidi z jiné země. „Chtěl bych poprosit českou vládu i společnost, vydržte, jsem přesvědčený, že Ukrajinci, kteří už přijeli nebo přijedou, se ukážou jako opravdoví Evropani, disciplinovaní, vděční státu, který jim poskytl pomocnou ruku,“ dodal.

Náměstek ministryně obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který se na vojenské pomoci Ukrajině podílí, na konferenci řekl, že Ukrajina potřebuje zbraně, aby byla co nejvíce posílena její okamžitá schopnost se bránit. Zdůraznil, že o české pomoci je potřeba mluvit, neměly by ale veřejně zaznívat konkrétní údaje o počtu, způsobu nebo termínu dopravy. „Naše pomoc se dostává tam, kde je to potřeba - velmi efektivně a funguje to. Nesmíme v tom polevit,“ řekl.