Česká vláda schválila vyslání vojáků na Slovensko. Misi musí posoudit Parlament

Vláda dnes schválila vyslání až 650 vojáků na Slovensko. V zemi bude většina z nich působit v mnohonárodní jednotce NATO, česká armáda jí bude velet.

Menší část bude Slovensku pomáhat se zvládáním migrace z Ukrajiny napadené Ruskem. Misi musí ještě odsouhlasit Parlament. ČTK to dnes sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Mandát bude platný do 30. června 2023, náklady obrana odhaduje asi na 540 milionů korun.

Návrh vládě předložila ministryně obrany Jana Černochová. Již dříve uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, s migrací bude pomáhat další dvacítka. Zbytek mandátu je určen jako rezerva například pro střídání vojáků.

Působení českých i dalších aliančních vojáků dnes schválila i slovenská vláda. Na svém území povolila přítomnost maximálně 2100 vojáků, z toho 600 českých.

Již v pondělí slovenský kabinet odsouhlasil českou pomoc ve výši 50 vojáků, kteří se zapojí do chodu stanového tábora pro uprchlíky. Mandát schválený dnes českou vládou zahrnuje jak humanitární, tak i alianční misi.

„Není čas otálet.“

Vytvoření bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy Severoatlantické aliance posílit své východní křídlo po útoku Ruska na Ukrajinu. Zapojit by se do něj mělo také Polsko, Slovinsko a USA, Německo s Nizozemskem slíbily zajištění protivzdušné obrany včetně vyslání systému Patriot. Podobné jednotky by měly vzniknout i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Návrh nyní posoudí Parlament, včetně příslušných výborů. „Věřím, že se podaří mandát schválit v co nejkratší možné době. Ve světle Putinovy bezprecedentní invaze na Ukrajinu není čas otálet. Chceme našim slovenským partnerům pomoci vybudovat battlegroup, které bychom i veleli, co nejdříve,“ uvedla Černochová.

Vznikající jednotka by měla mít asi 1500 vojáků, Česko jí bude velet. Znamená to, že v misi musí být stálý český kontingent o síle minimálně 400 vojáků, a to včetně týmu Vojenské policie a jednotky bojové a logistické podpory.

Podle Fajnora ještě jednání o detailech pokračují a výstavba může trvat až v řádu měsíců. Náklady na misi zaplatí ministerstvo obrany, odhadují se na 540 milionů korun.

Mandát, který dnes vláda schválila, zahrnuje také vyslání logistické jednotky o síle až 50 vojáků. Ti budou mít na Slovensku na starost vybudování a provoz humanitární základny pro ukrajinské uprchlíky u Liptovského Mikuláše. Armáda již vojáky na místo poslala, do schválení mandátu v zemi budou formálně na cvičení. Na Slovensko přivezli stany nebo sociální zařízení.

Uskupení podobná vznikajícím jednotkám byla již dříve zřízena v Pobaltí a v Polsku, česká armáda v jejich rámci posílá své vojáky do Litvy a Lotyšska. Od dubna budou také čeští stíhači hlídat vzdušný prostor pobaltských republik.

Vláda již dříve zároveň rozhodla, že aliance může kdekoli na svém území nasadit 180 chemických specialistů a 400 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení, kteří byli vyčleněni pro síly velmi rychlé reakce NATO.