Invaze na Ukrajinu se účastní také branci, přiznala Moskva. Někteří z nich padli do zajetí

Prezident Vladimir Putin přítomnost odvedenců na Ukrajině podle tiskových agentur popřel a uvedl, že bojů se účastní pouze profesionální vojáci, kteří mají podepsanou smlouvu s ruskou armádou. Kreml slíbil potrestat ty, kteří odvedence na Ukrajinu vyslali.

„Bohužel bylo odhaleno několik skutečností o přítomnosti branců v jednotkách ruských ozbrojených sil, které se účastní speciální vojenské operace na území Ukrajiny. Prakticky všichni tito vojáci už byli staženi na ruské území,“ citovala agentura Interfax mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova. Speciální operací označují ruské úřady invazi na Ukrajinu.

