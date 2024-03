V americkém Baltimoru se po kolizi s nákladní lodí zřítil silniční most

V Baltimoru na východě Spojených států se dnes zřítil zhruba 2,5 kilometru dlouhý čtyřproudový silniční most, do kterého narazila nákladní loď (na videu v čase 02:40). Zatím není jasné, zda si kolaps stavby vyžádal oběti, podle hasičů však do vody spadlo několik vozidel a úřady pohřešují nejméně šest lidí. Dvě osoby se zatím podařilo zachránit, jedna z nich je ve vážném stavu. Příčinu incidentu úřady vyšetřují, nic ale podle nich nenasvědčuje tomu, že by šlo o terorismus; totéž uvedl v projevu prezident Joe Biden. Guvernér státu Maryland Wes Moore prohlásil, že předběžné důkazy ukazují na nehodu; loď prý měla problémy s motorem a před srážkou vyslala tísňový signál.

Do pilíře mostu Francis Scott Key Bridge přes řeku Patapsco velké plavidlo naložené kontejnery narazilo kolem 01:30 místního času (06:30 SEČ), uvedla policie. Posádka plavidla je v pořádku. Guvernér Moore vyhlásil kvůli nehodě stav nouze. Podle starosty města Brandona Scotta na místě zasahují záchranáři. Na mostě v době zřícení opravovalo výmoly osm dělníků, z nichž dva se podařilo zachránit, jeden je ve vážném stavu v nemocnici, druhý nevyžadoval péči. Marylandští představitelé se domnívají, že do vody spadli pouze tito lidé, ale stoprocentně to nepotvrdili. Počet zprvu "osmi pohřešovaných" později ve svém projevu potvrdil Biden. Podle bóje, která shromažďuje údaje pro Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), dnes ráno místního času měla voda v řece Patapsco teplotu asi osm stupňů Celsia. Na mostě se v době nárazu nacházelo několik vozidel, včetně tahače s návěsem. Baltimorské úřady uvedly, že do řeky, která je v daném místě hluboká asi 15 metrů, mohlo spadnout sedm aut, ale podotkly, že si číslem nejsou jisté. Pobřežní stráž stále "aktivně prohledává" oblast pomocí člunů a vrtulníků, uvedl několik hodin po neštěstí jeden z oficiálních činitelů. Loď "přišla o pohon", když opouštěla přístav, a varovala marylandské úřady před ztrátou kontroly nad plavidlem a možnou srážkou, vyplývá podle serveru ABC News z dokumentu amerického úřadu pro kybernetickou bezpečnost CISA. Guvernér Moore později potvrdil zprávy o tom, že loď měla problémy s pohonem a že vyslala před kolizí tísňové volání. Díky tomu se podařilo zpomalit silniční provoz a zabránit pádu dalších vozidel do vody. Ztráta pohonu může nastat například kvůli poruše motoru nebo při výpadku proudu. Krátce před nárazem do baltimorského mostu blikala světla lodi, plavidlo se vychýlilo z kurzu, a stočilo se směrem k pilíři, potvrdila analýza údajů společnosti MarineTraffic.com o sledování lodí, kterou provedla CNN. Je téměř jisté, že zřícení mostu způsobí na východním pobřeží logistickou noční můru na několik měsíců, ne-li let, a zastaví lodní dopravu v baltimorském přístavu a omezí nákladní i příměstskou dopravu, poznamenala agentura AP. "Ztráta tohoto mostu zničí celou oblast i celé východní pobřeží," řekl státní senátor Johnny Ray Salling. Biden v mimořádném projevu věnovaném neštěstí uvedl, že baltimorský přístav je jedním z největších amerických vodních dopravních uzlů. "Ten přístav tvoří 15.000 pracovních míst," poznamenal. Dodal, že se hodlá zasadit za to, aby rekonstrukci mostu zaplatila federální vláda. Prezident poznamenal, že takovým způsobem bude oprava důležité součásti místní infrastruktury efektivnější, než kdyby vláda nejprve požadovala náhrady po společnosti, která vlastní dotyčnou loď. Do pilíře mostu narazila nákladní loď Dali plující pod singapurskou vlajkou. Podle webu MarineTraffic.com plavidlo opustilo Baltimore v jednu hodinu ráno místního času a směřovalo do Kolomba na Srí Lance. Společnost Synergy Marine Group, která loď provozuje, uvedla, že nemá žádné zprávy o zraněných na palubě. Plavidlo vlastní singapurská společnost Grace Ocean Pte. Kontejnerová loď byla v době nehody pronajata přepravní společnosti Maersk, uvedla dánská společnost ve svém prohlášení. "Jsme zděšeni tím, co se stalo v Baltimoru, a naše myšlenky jsou se všemi postiženými," sdělila v prohlášení. V červenci v roce 2016 stejná loď Dali narazila do přístaviště v Antverpách, když se ho snažila opustit cestou do Bremerhavenu. Podle serveru vesseltracker.com způsobila značné škody.