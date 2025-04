Slavia může v sobotu v Olomouci oslavit titul, České Budějovice sestoupit

25. 4. 2025 – 10:27 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

V úvodním kole nadstavbových skupin první fotbalové ligy se může rozhodnout o mistrovi i sestupujícím.

Pokud suverénně vedoucí Slavia v sobotu zvítězí v Olomouci, získá po čtyřech letech titul. Nejvyšší soutěž mohou ve stejný den po šesti letech opustit beznadějně poslední České Budějovice, jestliže doma neporazí Mladou Boleslav. V neděli se ve šlágru představí druhá Plzeň proti čtvrté Spartě, třetí Ostrava bude hostit Jablonec.

Slavia vede o 13 bodů před Plzní a k osmému titulu od rozdělení federace jí stačí uhrát ve zbývajících pěti utkáních dva body. Pražané mají Olomouci co oplácet. V nejvyšší soutěži s ní sice prohráli jediný z posledních 18 zápasů, v dubnu jí ale v Edenu překvapivě podlehli ve čtvrtfinále poháru 0:1. I kdyby slávisté zvítězili, titul převezmou až 24. května po posledním pátém kole nadstavby doma proti Ostravě.

"Je to asi nejkomfortnější pozice (před nadstavbou) za dobu, co jsem ve Slavii. Je super, že máme ve svých rukách pět mečbolů za sebou," řekl trenér Jindřich Trpišovský, který dosud se Slavií ovládl ligu třikrát.

Sigma na poslední chvíli proklouzla do elitní šestky a v úterý postoupila do finále domácího poháru po výhře 3:2 v Ostravě. V něm 14. května vyzve doma obhájce trofeje Spartu. Nadlouho se však musí kvůli zlomenině lýtkové kosti obejít bez zraněného Jana Klimenta, nejlepšího střelce ligové sezony.

"Slavia je nejtěžší možný soupeř. Takový se neporáží každý den. Určitě nechceme, aby na našem stadionu cizí tým slavil titul. Jsme tu od toho, abychom to Slavii znepříjemnili, aby si titul oslavila až příští kolo na domácí půdě," uvedl trenér Tomáš Janotka.

Plzeň narazí na Spartu čtyři dny poté, co na jejím hřišti vypadla v semifinále poháru po prohře 0:1. Viktoria doma v lize podlehla Pražanům v jediném z posledních 16 duelů a v této sezoně nejvyšší soutěže je zdolala v obou zápasech.

"Oproti pohárovému zápasu na Spartě se musíme tlačit daleko víc do koncovky. Samozřejmě budeme daleko sebejistější, protože budeme mít za sebou naše fantastické fanoušky. Takže to, co využila Sparta, tedy energii z tribun, budeme chtít využít v neděli i my," řekl plzeňský asistent Jan Trousil.

Sparta, která poslední dva ligové ročníky ovládla, ztrácí na Západočechy tři body a na Ostravu dva. "Do konce sezony nám zbývá šest zápasů, z toho pět v lize. Ke každému z nich musíme přistoupit jako k finále. Výhra nad Plzní nám samozřejmě pomohla. Je to pochopitelně velká vzpruha, a to i proto, jak hráči spolupracovali," uvedl dánský kouč Lars Friis.

Ostrava prohrála jediné z minulých 13 kol a Jablonec zdolala v dubnu ve čtvrtfinále domácího poháru na jeho stadionu. Trenér hostů Luboš Kozel dříve Baník vedl.

Vedle tří zápasů ve skupině o titul se o víkendu odehraje i stejný počet utkání ve skupině o záchranu. České Budějovice jako první tým v samostatné lize prošly základní částí bez výhry. Nedaří se ani Mladé Boleslavi, účastník podzimní hlavní fáze Konferenční ligy prohrál sedm kol po sobě a nečekaně se propadl do poslední skupiny.

Nováček pražská Dukla se představí v Teplicích, které její trenér Petr Rada vedl. Slovácko hostí Pardubice. Prostřední skupina o umístění začne 3. května.