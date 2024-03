V pěti letech má vyšetřený sluch méně než polovina dětí, odborníci to doporučují

Preventivní vyšetření sluchu v pěti letech před nástupem do školy absolvuje méně než polovina dětí, v některých krajích pětina. Odborníci je přitom doporučují, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci České společnosti otorinolaryngologie (ORL) a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Poprvé lékaři sluch dětem vyšetřují po narození v porodnici, screeningu se tam podrobí přes 93 procent novorozenců.

Právě včasné odhalení sluchové vady a její brzká léčba je podle lékařů zásadní pro další vývoj dítěte. "Každé dítě při narození má vyvinuta sluchová centra v mozku, ale pokud do tří nebo čtyř let věku nebude dostávat žádné zvukové impulsy, tak zaniknou," vysvětlil předseda odborné společnosti Jan Plzák. Nevyvine se u něj řeč a bude mít i opožděný mentální vývoj.

Těžkou sluchovou vadu má 100 až 200 narozených dětí každý rok, středně těžkou až 1200 dětí. Častější jsou sluchové vady u nedonošených dětí. Ve většině případů pomáhají sluchadla, která zvuky zesilují, několika stovkám lidí každý rok lékaři voperují takzvaný kochleární implantát. Přístroje se v ČR používají od roku 1987, elektrodou se stimuluje přímo sluchový nerv.

U dětí se podle zástupce přednosty Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Jana Boučka operují častěji na obou stranách hlavy, ideálně před jedním rokem věku.

Ve srovnání ze Západem podle Boučka dostává v Česku tento typ přístroje asi čtyřikrát méně dospělých. "Při splnění přísných indikačních kritérií je v ČR tato péče plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Přesto by potenciálních uživatelů mohlo být podstatně více, než je reálný počet implantovaných pacientů každý rok," popsal. Loni bylo podle něj poprvé dospělých pacientů více než dětských.

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo vyšetření dětí specialitou v pěti letech v roce 2019, kdy se dohodlo na úhradě se zdravotními pojišťovnami. Tehdy náměstek ministra Roman Prymula uvedl, že nejčastěji je nedoslýchavost způsobená zvětšenou nosní mandlí, která tlačí na sluchovou trubici a vytváří ve středním uchu výpotek. U dětí je příčinou až 90 procent poruch sluchu a jde snadno odstranit. Asi u jednoho až dvou procent je třeba nasadit sluchadla. Dětští lékaři testují sluch pacientů šepotem, což nemusí podle specialistů všechny potíže odhalit.

Lékaři také varují před pouštěním příliš hlasité hudby do sluchátek, v budoucnu se může projevit potížemi se sluchem ve vyšším věku. "Pokud sedíte vedle někoho v metru a slyšíte celkem přesně, co poslouchá, tak to jistě je trvalá nadměrná hluková zátěž, která se v jeho případě po dlouhém čase negativně projeví," doplnil Bouček.

Lékaři také doporučují sledovat stav sluchu seniorů, protože při jeho potížích mohou přestat vyhledávat společnost, což může vést k sociální izolaci, ale také vyššímu riziku rozvoje demencí.