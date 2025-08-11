Úžasná Hana Vagnerová vyrážela dech na premiéře: Na krásu má jednoduchý recept
11. 8. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Na půvabné herečce by jeden oči nechal. Důležité je prý začít od hlavy, říká.
Sympatická Hana Vagnerová přitahuje pozornost, kam jen přijde. Není se čemu divit, překrásná zrzka kolem sebe div nešíří sluneční záři a když se někde ukáže, je pak velmi obtížné se dívat jinam.
Šarm a eleganci nejvyšší úrovně předvedla i na premiéře filmu Pod parou, kam dorazila stylově celá v černé.
Za volbou šatů prý stojí Klára Nademlynská: „Já si od ní často půjčuju věci. Ona je teda úplně neuvěřitelná. Zavolala jsem jí, jestli náhodou něco nemá a ona vykouzlila tohle. Takže je opravdu skvělá,“ prozradila Hanka pro eXtra.cz.
Opět si nešlo nevšimnout hereččiny štíhlounké a fit postavy: „Já jím zdravě a snažím se cvičit. Nejenom kvůli tomu, abych měla štíhlou figuru, ale protože prostě je to dobrý pro mojí mentální stabilitu. A to je jako základ. Já se prostě chci cítit dobře a vím, že když budu jíst něco, co není zdravý, tak se dobře cítit nebudu,“ svěřila se herečka.
Nejdůležitější je ale prý si nejdřív uklidit ve vlastním nitru, než se člověk začne věnovat zevnějšku: „Strašně záleží, jak jste na tom emočně. Myslím si, že když člověk dlouhodobě zadržuje smutek, tak se to opravdu projeví i na tom těle,“ domnívá se.
Sama přitom má s horšími obdobími vlastní zkušenosti: „Neměla jsem nadváhu, ale cítila jsem, že to tělo není takové, jaké bych chtěla. A většinou to buď souviselo s tím, že jsem třeba necvičila pravidelně, ale velmi často to souviselo s tou psychikou. Takže proto si myslím, že jako jedna z nejlepších investic, které člověk sobě může dát, je zajistit jakýmkoliv způsobem, aby byl v pohodě, aby se sám v sobě vyznal, aby vlastně nějakým způsobem nezadržoval emoce, který nejsou nutný zadržovat,“ radí půvabná herečka.