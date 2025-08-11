Řemeslo na hřebík! Známý hokejista skončil s hokejem a stal se influencerem: "Vydělám si víc"
11. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
K čemu dřív na ledě, když sociální sítě hodí daleko větší balík?
Vladislav Houška býval docela nadějný mladý hokejista, jehož jméno se před několika lety už pomalu začínalo skloňovat na domácí hokejové scéně.
Zda by jeho hokejová kariéra nabrala pořádnou sílu a Vláďa by si třeba jednou zahrál s Pastou v Bostonu, se už ale nikdy nedozvíme. Houška totiž pověsil brusle na hřebík a radši natáčí videa.
„Ondra Novotný mě v roce 2020 inspiroval rozhovorem, kde se nehezky vyjadřoval k hokeji a že hokej směřuje do záhuby. Prolínal ten monolog s marketingem a s přístupem k showbyznysu sportu. A mě to tak zaujalo, že jsem si řekl, že chci udělat první věc, kterou můžu,“ vzpomíná na jiskru, která přišla od promotéra Oktagonu.
„Já jsem chtěl pořádat akce, na který přijde hodně lidí, protože jsem hrál v Chance lize, kam lidi nechodili. Chodilo na utkání profesionálních hokejistů pět set, čtyři sta lidí a mně to přišlo strašně smutný,“ vzpomíná.
Houška začal zveřejňovat tvorbu na sociálních sítích a lidé na něj slyšeli. První opatrná videa jsou už dávno minulostí, dnes má své oddané publikum a uzavřenou řadu spoluprací, díky kterým se influencerstvím v pohodě uživí. A prý daleko lépe, než se to kdykoliv dařilo hokeji.
Netvoří přitom obsah jen o zimním sportu: „Já to nemám jenom o hokeji. Je to o lifestylu, o tom, kdo jsem já, co dělám já.“
Hráčskou kariéru už proto považuje za s největší pravděpodobností zcela ukončenou: „Nevím, jak to bude letos, protože už časově mi to nevychází. Docela dost cestuju do zahraničí. Takže myslím si, že loni to byla poslední sezóna, kterou jsem hrál.“